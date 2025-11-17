PNV-PSE inician hoy la negociación de los Presupuestos con los grupos de la oposición

El gobierno municipal PNV-PSE rechazó ayer en la comisión de Hacienda todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición al proyecto de ... Presupuestos municipales 2026 y hoy comenzará una negociación, con presencia del alcalde, con cada uno de ellos para ver si es posible un acercamiento en asuntos concretos.

El rechazo de partida deriva de que tanto EH Bildu, como PP y Elkarrekin han presentado enmiendas a la totalidad, además de 493 enmiendas parciales, que piden la devolución del proyecto de cuentas públicas.

El concejal de Hacienda, Kerman Orbegozo, explicó en comisión que si quieren un acuerdo con el ejecutivo deberán retirar las enmiendas a la totalidad. PNV y PSE tienen apoyos suficientes para que las cuentas sean aprobadas en el Pleno de fin de mes, pero Insausti señaló que intentaría acuerdos con los grupos.