El Pleno pide a Defensa una negociación para reubicar los cuarteles de Loiola en otro lugar Los concejales de la corporación votan en uno de los asuntos tratados en el Pleno de ayer. / MIKEL FRAILE H Bildu se desmarca de los demás grupos y obvia la necesidad de ofrecer un suelo alternativo | PNV y PSE recuerdan que «es Donostia quien tiene un problema, no los militares», que están cómodos en unas instalaciones que son de su propiedad E AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 octubre 2018, 06:34

El Pleno del Ayuntamiento ya se ha convertido en un escenario electoral, aunque aún faltan siete meses para las elecciones municipales. EH Bildu prefirió ayer ir por libre y marcar diferencias sobre los demás grupos respecto al asunto de los cuarteles de Loiola con el discurso de «que se vayan», que sumarse a un texto que pedía una negociación a Defensa en el que la ciudad ofrecería una reubicación de las instalaciones militares dentro del municipio. La moción de la coalición soberanista fue rechazada y, en su lugar, prosperó una enmienda de sustitución, planteada por el PSE y apoyada por el resto de grupos, para explorar las posibilidades de un acuerdo que incluya un traslado a otra parcela del Regimiento de Infantería Tercio Viejo de Sicilia Nº 67.

La moción de EH Bildu llegaba al Pleno después de unas semanas en las que se han puesto en evidencia las diferentes alternativas que barajan los dos miembros del gobierno municipal (PNV y PSE) para reubicar los cuarteles militares, en vísperas de una nueva reunión del alcalde con la ministra de Defensa (prevista para el 27 de noviembre). La coalición soberanista quiso pescar en este río revuelto y planteó al máximo órgano del Ayuntamiento una moción que «emplaza al Gobierno español a que adopte cuanto antes el acuerdo de dejar libres (...) los denominados cuarteles de Loiola». Una traducción del clásico «que se vayan». La portavoz de EH Bildu, Amaia Almirall, explicó que «parece que el problema es el espacio donde les reubicamos, cuando el problema es que ese espacio se vacíe». Así, la coalición cree que «lo que hay que dejar claro a Madrid» es que «deben irse» de Loiola porque «si hablamos de dónde reubicar las instalaciones es seguro que seguirán allí tranquilamente». EH Bildu se preguntó: «Si los militares no tienen ninguna intención de irse (de Loiola), por qué vamos a sacar las piezas para jugar al Tetris».

«Jugar al Tetris»

Los miembros del gobierno municipal le dieron a entender que o la ciudad se pone a «jugar al Tetris» o nunca dispondrá de la parcela de los cuarteles para desarrollar un programa intensivo de vivienda protegida. El alcalde, Eneko Goia (PNV), lo dejó claro desde el principio: «En la primera reunión que tuve con Defensa, con el Gobierno del PP, me mostraron las escrituras de los terrenos de los cuarteles. Es un suelo que es de su propiedad y sobre el que no tenemos potestad expropiatoria. Ellos no tienen un problema, están en sus terrenos y quieren seguir en San Sebastián. El problema lo tenemos nosotros». Verde y con asas. Si la ciudad quiere esos terrenos y los militares no quieren irse del municipio tendrá que ofrecer una negociación para reubicarles y comprarles la parcela. «O hacemos esto o se quedarán donde están», aclaró. Goia añadió que, en su opinión, lo mejor es reubicar los cuarteles en Eskuzaitzeta, «pero si nos dicen que Antondegi tendremos que valorarlo», admitió.

El portavoz socialista, Ernesto Gasco, siguió en esta línea. «La moción de EH Bildu no ayuda a un acuerdo que será complejo, complicado y muy difícil. Defensa no tiene interés en irse de la ciudad, están cómodos. La urgencia de un acuerdo surge de nuestra necesidad por hacer vivienda protegida. Nosotros hemos planteado la alternativa de Antondegi porque creemos que es más factible, pero si aceptan Eskuzaitzeta que sea allí». Gasco pidió a EH Bildu que se sumara a su enmienda de sustitución en aras a aprobar un texto por unanimidad, algo que ayudaría a Goia en la negociación con la ministra de Defensa.

La portavoz del PP, Miren Albistur, apoyó la enmienda del PSE. «Esos terrenos son de Defensa. El discurso del 'que se vayan' no es viable. Si quieres lograr ese espacio hay que negociar y proponer una reubicación alternativa». Los populares insistieron en la necesidad de que el Ayuntamiento sepa con claridad «qué necesitan» los militares para un eventual traslado, «cuánto costaría» la operación, y «dónde se podrían trasladar» las instalaciones. «Hay que coger el tema en serio y cuando tengamos un plan consensuado y trabajado habrá alguna oportunidad. Pero si vamos dando palos de ciego no negociaremos nada». Albistur se preguntó «¿qué pretendemos?» con el discurso del 'que se vayan'. «O nos tomamos un poco en serio el asunto o el tema seguirá dando vueltas dentro de varias legislaturas», concluyó.

El concejal de Irabazi Loïc Alejandro señaló que entre la opción de ofrecer Eskuzaitzeta y Antondegi su grupo prefiere la primera porque en el segundo caso habría que «artificializar un suelo rural». Su formación se abstuvo ante la enmienda del PSE, pero votó a favor de la moción una vez modificada con el texto que abogaba por negociar con Defensa con una propuesta de reubicación de las instalaciones. EH Bildu se quedó sola en el rechazo de la enmienda socialista y en la defensa de su texto.