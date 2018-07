El Pleno aprueba hoy que la calle Matia deje de ser peatonal los domingos y días festivos La calle Matia, un domingo del pasado mes de mayo, cerrada al tráfico. / J. M. LÓPEZ Un 68% de los vecinos y comerciantes de la zona no cree que la medida haya contribuido a la mejora del barrio, según una encuesta DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Jueves, 19 julio 2018, 06:43

El Ayuntamiento atenderá las quejas mayoritarias de vecinos y comerciantes de la calle Matia y pondrá fin a la peatonalización de esta vía de la ciudad los domingos y festivos. El Pleno tiene previsto aprobar hoy, por unanimidad, una moción del Partido Popular con la que el gobierno municipal se compromete a dar el visto bueno a que el tráfico rodado pueda volver a circular por esta calle todos los días del año. La decisión se hará efectiva a finales del mes de agosto.

La medida se implantó en mayo del año pasado, como experiencia piloto, con el objetivo de revitalizar la zona y testear la posible peatonalización permanente de la misma. Las dos primeras semanas la iniciativa tuvo un notorio éxito, si bien luego se demostró que en gran parte fue gracias a la programación de varias actividades complementarias por parte del Ayuntamiento. El paso del tiempo solo ha servido para constatar el descontento con esta decisión, que ha sido aplaudida por solo unos pocos.

Así lo demuestra también una encuesta encargada por el departamento de Movilidad a la empresa Tisa, y que revela que un 68% de los encuestados no cree que la medida haya contribuido «a la mejora del barrio» ni a «su disfrute por la ciudadanía». La concejala del ramo, Pilar Arana, recuerda que el gobierno se comprometió a revisar la medida al cabo de un año, «y eso es lo que hemos hecho», apunta. Los resultados del estudio de campo y las conversaciones de la edil con los afectados han llevado a adoptar esta decisión.

«La decisión se hará efectiva a finales de agosto», anuncia la edil de Movilidad Arana (PNV)

La encuesta se llevó a cabo entre el 31 de mayo y el 3 de junio en la misma calle Matia y se entrevistó a un total de 100 personas, el 60% mujeres y el 40% restante hombres. De todos ellos un 67% residía en el barrio y el 62% era trabajador o propietario en la zona. Entre los inconvenientes que veían en esta medida los pequeños comercios y bares se encontraba la caída en el número de clientes. El informe de Tisa destaca el caso de un vendedor de periódicos que afirmaba que los domingos, desde que la calle es peatonal, han disminuido sus ventas en un 50% «debido a que antes mucha gente bajaba en coche, dejándolo en doble fila y ahora, como no pueden, se van hacia Benta Berri o Amara».

También destacaron a los entrevistadores que no han notado en este tiempo «diferencia de afluencia de gente» y que «el barrio se ve más muerto». Asimismo argumentaron que no es una «peatonalización real» en la medida en que no hay barreras físicas entre acera y carretera y porque la peatonalización se hacía por trozos -los coches pueden circular alrededor de la plaza Gascuña para acceder a Escolta Real o Aitzkorri-.

«Los niños no lo aprovechan»

Tampoco creen que la medida haya sido beneficiosa para los niños. «No puedes decirles que un día caminen por la carretera y otro que no», señaló uno de los encuestados, mientras que otro apuntaba que a «muchas personas mayores que el autobús les deje más lejos no les agrada».

Por su parte, los residentes en el barrio opinaron que la peatonalización «no aporta nada» e incluso un vecino mostró su desagrado por tener que pagar la viñeta de residente anual y, aun así, los domingos verse obligado a tener que quitar su vehículo».

Por su parte, tres de cada diez vecinos y comerciantes de la zona sí han visto con buenos ojos la medida argumentando que ésta «daba mayor libertad a la gente para andar», permite generar «menos contaminación» y que da «tranquilidad» al barrio.