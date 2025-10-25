De playa de vías a «oportunidad» urbana

Aingeru Munguía San Sebastián Sábado, 25 de octubre 2025, 21:12 Comenta Compartir

La ordenación urbanística de la playa de vías de Easo es «una oportunidad» para rediseñar un espacio clave del centro de la ciudad. El Topo se soterra y los 21.000 m2 que quedarán libres se utilizarán para «hacer ciudad». Así lo explicaron ayer tanto el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, como la concejala de Urbanismo y alcaldesa accidental, Nekane Arzallus, que presentaron una jornada en el Instituto de Arquitectura de Euskadi donde los tres equipios finalistas del concurso explicaron sus propuestas y respondieron a las dudas del público que abarrotaba la sala.

La cita, que es un evento paralelo a la exposición de los proyectos en la antigua sede de los Bomberos de la calle Easo, suscitó un gran interés ya que la sala dedicada al foro se llenó. Entre los asistentes se encontraban vecinos de Amara y de otras partes de la ciudad, arquitectos, el ex concejal de Urbanismo Jorge Letamendia, concejales como Juantxo Marrero, ex alcaldes como Xabier Albistur, e incluso asistió en primera fila quien está llamado a ser a partir del miércoles de la semana que viene el nuevo alcalde, Jon Insausti. Arzallus señaló que la operación, en la que «tanto el Gobierno Vasco como el Ayuntamiento han puesto los terrenos», es una oportunidad para «coser» dos ensanches -el de Cortázar y el de Amara- junto con el «apéndice de Morlans».

Itxaso explicó que la oportunidad de intervenir se produce por el soterramiento del Topo y va a permitir hacer vivienda pero también «equipamientos culturales, deportivos, o nuevos espacios verdes». De la terna de finalistas saldrá el ganador final del concurso convocado por el Departamento Vasco de Vivienda al que «en primavera encargaremos que redacte la modificación puntual del PGOU para la zona».

JPAM City Makers Habitar el Bosque Urbano Una rótula para Morlans, Amara, el Centro y Deusto

El equipo catalán que venció en la primera fase del concurso para rediseñar la playa de vías de Easo plantea transformar lo que hoy es un «cruce circulatorio» en forma de 'X' (Prim-Errondo y Sancho El Sabio-Easo) en una gran plaza que haga de «rótula» entre el Ensanche Cortázar, Amara Berri, Morlans, Amara Viejo y, al otro lado del río, la Universidad de Deusto. Su apuesta pasa por unificar el parque de Araba, los jardines Menchu Gal y la plaza del Centenario «en un gran espacio público que ponga al peatón y la movilidad activa en el centro».

La propuesta descansa en cinco principios: preservar el arbolado existente -se mantienen 539 arboles, se plantan 373 nuevos y se trasplantan 13- y también mantener por su simbolismo la fachada de la estación de Euskotren para darle un nuevo uso dotacional; permeabilizar los trazados peatonales para que sea un nuevo barrio de fácil acceso; extender el paseo Errondo para hacer un gran eje urbano continuo entre Morlans y el centro de la ciudad; ubicar los nuevos edificios residenciales de tal forma que se establezcan «relaciones de respeto y distancia con las viviendas existentes abriendo relaciones oblicuas que eviten la frontalidad confrontada entre volúmenes, a la vez que se generen perspectivas abiertas sobre el frente fluvial»; y, finalmente, una apuesta por «la claridad de los espacios verdes» y por disponer los servicios públicos, dotaciones y equipamientos en las plantas bajas de los nuevos edificios de viviendas.

El proyecto plantea «revertir» el dominio del tránsito rodado con el objetivo de hacer del peatón el centro y prioridad del nuevo espacio público. «Solo se permite la circulación directa de Urbieta/Prim con Sancho El Sabio y el resto de giros y enlaces rodados «se producen de forma perimetral». Nerea, en representación de la asociación de vecinos de Amara Viejo, lamentó que las propuestas no apostaran por unir la calle Autonomía con el paseo Errondo. La propuesta de JPAM City Makers plantea «la recuperación de esta calle hasta su enlace con Morlans».

Las 470 viviendas que plantea el proyecto se ofrecen en tres tipologías diferentes, según los edificios, y con las características de sostenibilidad climática, diversidad social, con espacios comunes (gran cocina compartida, espacios infantiles, lavandería, salas de trabajo) y flexibilidad y adaptación. Los edificios residenciales se plantean con planta baja, cinco plantas altas y un último niovel amansardado «en ocasiones ocupada por espacios residenciales y en otras como espacios de control bioclimático y de uso colectivo de las cubiertas (jardines, huertos, etc).

RAZ y Usandizaga Kalerik kale plazarik plaza Torre, pérgola y soterramiento del paseo Bizkaia

La propuesta del equipo RAZ y Usandizaga es la más rompedora de las tres que han llegado a la final del concurso de ideas planteado por el Gobierno Vasco y pretende abordar la intervención desde la escala de barrio, de centro de ciudad y desde la perspectiva metropolitana que adquiere el ámbito con la potenciación de un transporte colectivo como el Topo soterrado. Ander Gortazar y Gilen Txintxurreta explicaron ayer en su exposición que la intervención se plantea desde perspectivas contradictorias puesto que si, por un lado, el ámbito adquiere importancia desde el punto de vista de una mayor presencia de viajeros del metro, por el otro la densidad residencial del centro de la ciudad no empuja a densificar con muchos más pisos la zona. Su propuesta plantea, de hecho, 415 nuevas viviendas, la cifra más baja de los finalistas.

El trabajo se propone acabar con la «fragmentación» que el nudo viario actual genera en el entorno de la plaza del Centenario. La propuesta distribuye una serie de edificios que «cosen el ámbito, acompañan y protegen a las personas y dan significado a los espacios libres». Las plazas «pasan de ser fragmentos a crear un conjunto con fuerte carácter».

El proyecto plantea ubicar un «zócalo» de equipamientos en la planta baja y primera de la manzana rematada con una torre, donde se podría ubicar «un polideportivo, un ambulatorio y un centro de día». En los edificios residenciales ubicados al sur del ámbito, más cerca de Morlans, se plantea utilizar este zócalo para «aparcamientos de bicicletas, zonas comunes, espacios productivos y reproductivos asociados a viviendas».

La pérgola transversal que atraviesa la zona central, con sus más de 1.600 m2, «delimita una gran alameda, ofrece una zona resguardada para la movilidad multimodal, incluyendo una parada de autobús, y permite usos lúdicos como el de parque infantil o canchas deportivas». Este espacio, cuya cubierta se cubriría con vegetación, «funcionaría como un refugio de biodiversidad en medio de la ciudad».

El equipo renuncia a soterrar la movilidad rodada entre Urbieta-Prim y Sancho El Sabio «por las rupturas transversales que crearían las rampas», pero sí apuesta por soterrar la calzada que discurre junto al río: «Además de la reducción de ruido se conseguiría conectar el parque con el río dando lugar a un mirador al Urumea al final del eje que crea la pérgola eco-sistémica».

Para minimizar el impacto de los coches el equipo apuesta por reducir los aparcamientos a solo dos sótanos de los nuevos edificios y propone, incluso, reconvertir el actual parking subterráneo de la plaza Easo en «espacios polideportivos» ante la «paulatina disminución del uso del vehículo privado a medio y largo plazo».

Juan Beldarrain Hari Berdez hiria josi «Tres hilos verdes para 'coser' la trama urbana»

Queremos que lo verde penetre desde el paseo Errondo hasta la plaza Easo». La propuesta 'Hari Berdez Hiria Josi' del arquitecto Juan Beldarrain es la tercera finalista del concurso para reordenar urbanísticamente la playa de vías de Easo. El arquitecto apuesta por utilizar los espacios verdes como «elementos estructurantes» de la ciudad. Su idea es potenciar «tres hilos verdes» que convergen en la playa de vías. El primero es el parque lineal que acompaña al río por los paseos Bizkaia, Árbol de Gernika y Fueros y que «debe mejorarse con vegetación de pequeño porte bajo la arboleda». El segundo eje verde que plantea es un nuevo parque lineal entre la plaza Easo y Anoeta a través del paseo Errondo. «Easo era hasta ahora la plaza a la que llegaba el Topo y ahora la reconvertimos en la plaza en la que desemboca el eje verde del paseo Errondo». Esta idea de que lo verde penetre desde Errondo hasta la plaza Easo se ve físicamente gracias al edificio de «manzana abierta» que remata su propuesta y que abre las viviendas al nuevo parque de Araba.

El tercer espacio verde será un nuevo parque Araba con forma hexagonal gracias a tres nuevos edificios de equipamiento que dan forma a su nuevo perímetro y «acercan» el Ensanche Cortázar al Ensache de Amara, hoy distanciados por 180 metros.

Los nuevos edificios residenciales serpentean por el paseo Errondo y suman 478 viviendas. «Estos bloques ajustan su geometría ligeramente quebrada al corredor verde para acentuar su vocación de parque lineal. Por esa razón su perfil es cambiante de tal modo que en los puntos en que las visuales transversales son más importantes los edificios reducen su altura para dejar ver el telón verde de la ladera».

La tipología de bloque que propone permite «viviendas de doble orientación y una extraordinaria ventilación cruzada. Una sucesión de pequeños patios bioclimáticos permitirá forzar las ventilaciones cruzadas de las viviendas en las épocas de clima más extremo». La propuesta de reserva las plantas baja y primera de los nuevos edificios para los usos comerciales y terciarios.

La organización de las viviendas seguirá un esquema modular y repetititvo que «facilita mucho la construcción prefabricada, mucho más sostenible medioambiental y socialmente que la construcción tradicional y con ventajas en cuanto a la calidad, plazo y precio».

Beldarrain indicó en la presentación que el mundo avanza hacie un tipo de sociedad en el que no dispondremos de coche: «Estamos ante un cambio de paradigma. Dejaremos de comprar coches -la actual generación de jóvenes ya no organiza su vida en función de tener un coche-, lo que haremos será comprar servicios de movilidad».

Esta visión le lleva a plantear un espacio central verde, una gran plaza donde «el peatón tiene la prioridad central y donde los coches bordean la plaza».

