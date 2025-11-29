La pista de hielo de San Sebastián abre sus puertas

La esperada pista de hielo del paseo de Francia ha abierto este sábado sus puertas. Esta es la gran novedad de la campaña navideña de ... este año. El espacio, instalado junto al río y rodeado de la iluminación, quiere convertirse en uno de los puntos de encuentro más concurridos de las próximas semanas.

Hasta el 19 de diciembre, entre semana, por las mañanas será para grupos con reserva y ya por las tardes, el hielo quedará abierto al público general, que podrá acercarse a patinar en un ambiente festivo y familiar. Durante los fines de semana y festivos, la pista abrirá de forma continua para todos los públicos, una dinámica que se mantendrá también a partir del día 19, cuando arranque oficialmente el periodo navideño y aumente la afluencia de visitantes.

Con esta iniciativa, la ciudad suma un nuevo atractivo a su programación de invierno navideña, donde ahora familias, cuadrillas y jóvenes podrán deslizarse sobre el hielo mientras la ciudad se viste de luces.