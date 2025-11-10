Una pista de hielo y 500 drones

Pista de hielo cubierta, como la que se colocará frente a la entrada de la Estación del Norte, en el Paseo de Francia

Aingeru Munguía San Sebastián Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

Quedan 19 días para que se enciendan las calles donostiarras con motivo de la Navidad. Este año llega con novedades y la primera es que el espectáculo de drones luminosos sólo se podrá ver el viernes 28 pero será el doble de impactante que el festival del año pasado, con 500 aparatos proyectando luz. El ocio vinculado al mercado navideño incorporará una pista de hielo cubierta que hará las delicias de grandes y pequeños.

Este recinto tendrá unas dimensiones de 30 x 10 metros y se ubicará frente a la Estación de Atotxa, donde en ediciones anteriores se colocó un 'iglú' para actuaciones. Esta atracción sustituirá a las habituales rampas de trineo que se colocaban al comienzo de Federico García Lorca.

La Sociedad de Fomento prepara un arranque navideño potente, tras el éxito que tuvo el año pasado el festival de drones luminosos. La ciudad dará la bienvenida a las fiestas con un gran espectáculo artístico y audiovisual con drones, que «combinará tecnología, música y pirotecnia».

1 /

La cita será el viernes 28 de noviembre, en el entorno del Ayuntamiento y la bahía de La Concha, y acompañará al tradicional encendido de las luces navideñas. Este año no será un festival de tres shows en dos días, como el año pasado, sino un solo espectáculo pero de mayor calidad.

En esta ocasión participarán 500 drones —200 más que en 2024— equipados con luces led programables, que permitirán crear en el cielo figuras tridimensionales, efectos luminosos y animaciones sincronizadas acompañadas de una banda sonora original. La hora de inicio del espectáculo será las 19.30 h, una hora más tarde que lo que se venía haciendo en los últimos años.

Drones luminosos. Día 28 de noviembre a las 19.30 h en Alderdi Eder.

Noria. En Alderdi Eder, del 14 de noviembre al 31 de enero.

Mercado. 71 casetas en Paseo de Francia y Ramón Labayen.

Pista de hielo. En el Paseo de Francia. Como el mercado, funcionará del 28 de noviembre al 6 de enero..

Escenario. Actuaciones en Ramón Labayen.

Iluminación. 169 arcos, 181 motivos y 227 árboles luminosos.

El encendido de las luces, que se realizará ese mismo viernes día 28, durará hasta el 6 de enero. La ciudad se adornará con más de medio millar de elementos luminosos repartidos por todos los barrios, en cerca de un centenar de calles. La decoración navideña estará compuesta de arcos, motivos lumínicos, decoración de árboles, farolas y fachadas, así como estructuras 3D y cielos luminosos.

A principios de septiembre se empezó con la colocación del cableado para las luces de Navidad. Este año se han previsto 169 arcos luminosos repartidos por 29 calles de Centro, Amara, Egia, Antiguo, Gros, Parte Vieja y Loiola. Se dispondrán 181 motivos luminosos en farolas que llegarán a Larratxo, Altza, Intxaurrondo, Bidebieta, Txomin Enea e Igeldo, además de 227 árboles luminosos, al margen de la ornamentación de tamarices, pérgolas, palmeras y parterres de Alderdi Eder, y cinco elementos de suelo. Ya se ha comenzado a colocar la iluminación de las fachadas del hotel María Cristina, el Ayuntamiento, la Biblioteca Central, el Victoria Eugenia y, como novedad este año, se va a iluminar también la fachada de la Bretxa que da al Boulevard.

Novedades

La Parte Vieja va a lucir en todas sus calles un mismo motivo para unificar la iluminación de la zona, la calle San Marcial exhibirá un arco de motivos diferentes, y la avenida de la Libertad contará con estrellas colgantes, lo que hará que todo el montaje luzca diferente al año pasado.

A tres semanas de la inauguración ya se han instalado la mayoría de las luces en los barrios, junto con las del puente del María Cristina. Este año también se colocará, después del encendido inaugural, un abeto de 18 metros de altura en Alderdi Eder.

La bola luminosa, estrenada el año pasado con una estética más cuidada, repite en la avenida de Zurriola junto el acceso al parking del Kursaal. Tiene un diámetro de doce metros y es transitable por su interior. Más allá de las luces led que componen la capa exterior, contará con varios motivos en forma de copos de nieve de gran tamaño. En su interior, desde su parte más alta, colgarán otras tres esferas luminosas. La bola funciona en sí misma como un espectáculo lumínico con varias sintonías para las que se programarán varios pases.

Noria y mercado

La gran noria que ha comenzado a colocarse esta semana en Alderdi Eder se abrirá al público el día 14 y estará en funcionamiento hasta el 31 de enero. El Mercado navideño llega este año con 71 casetas, 6 más que el año pasado: 34 en Ramón Labayen –13 de ellas de gastronomía– y 37 en el Paseo de Francia. Las actuaciones y charlas se desarrollarán en un pequeño escenario que se colocará en el lateral del María Cristina o se realizarán en los barrios.

Ampliar La gran bola luminosa se volverá a colocar junto al Kursaal Oyarbide: «Las fiestas son un factor de creación de riqueza y empleo» La concejala de Economía y Empleo, Ane Oyarbide (PSE), señaló que las fiestas, «además de ser fechas de disfrute familiar, son un importante factor de creación de riqueza y empleo», motivo por el que Fomento se vuelca para reforzar sus atractivos de cara a las compras de Navidad, teniendo en cuenta que este mes puede suponer el 20% de la facturación anual de muchos comercios. «El impacto económico directo de la campaña de Navidad alcanzó el año pasado los 24,7 millones de euros, una cifra que refleja el dinamismo de Donostia», apuntó la edil. La apuesta por iluminar las vías públicas busca «generar un ambiente amable, lleno de vida, en el que donostiarras y visitantes disfruten de la ciudad en familia, con amigos, en la calle».

Reporta un error