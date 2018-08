Pisos turísticos de San Sebastián en 1893 El Palacio de Miramar cumple este verano 125 años. / Kutxateka La calle de la memoria En las tertulias se repetían los temas de hoy: hay más o menos turistas que otros años en San Sebastián JAVIER SADA Sábado, 25 agosto 2018, 18:15

Cuando se repasan páginas de periódicos antiguos hay ocasiones en las que la situación invita al pellizco, por si el sopor del estío ha paralizado las entendederas y estamos confundiendo el ayer con el hoy, a juzgar por la similitud de algunos de los temas tratados.

Hace 125 años, allá por 1893, la pregunta tópica de las tertulias en los veladores de los cafés era, como hoy: «¿Hay más o menos veraneantes que otros años?». La prensa decía que la concurrencia aumentaba, aunque los hoteleros y hosteleros porfiaban que no llenaban sus establecimientos, aunque estuvieran llenos de forasteros. Era lo cierto que los últimos años la presencia de 'touristas' se venía manteniendo estable: 8.743 en 1889, 8.392 en 1890, 9.236 en 1891 y 8.508 en 1902 y, nosotros que podemos leer la prensa de lo que deparaba el futuro más inmediato, sabemos que aquel 1893 llegaron a San Sebastián 8.946 turistas. La ciudad contaba con 30.682 habitantes.

A pesar de que la reina María Cristina inauguraba este verano el Palacio de Miramar, lo que suponía un nuevo punto de atracción para el visitante, el desánimo estaba justificado por las noticias que llegaban de Francia. En 'La Época' podía leerse que las playas vecinas estaban casi vacías, concluyendo el cronista que «en mi paseo por Hendaya tan solo vi a una familia española y en San Juan de Luz no llegaban a la media docena».

Todo tenía su por qué: estando el país vecino en vísperas de elecciones, el Gobierno había dispuesto no conceder vacaciones a los funcionarios y «solo se salva Biarritz por la clientela rica» que pasaba, añadimos, de estas prohibiciones. A los franceses, en suma, este año no se les veía demasiado por San Sebastián creando la sensación de que «algo está pasando».

No había familia que dejara de intentar ganar dinero cediendo su casa a los forasteros

Podía pasarse el mes destinando 16 pesetas diarias para la casa y 10 para la comida

Melitón González, colaborador de 'La Voz de Guipúzcoa', comentaba sus sencillas andanzas para buscar alojamiento. «Al llegar a esta población dar con una casa de huéspedes es cosa facilísima, basta con meterse en la primera casa que se encuentre, siempre que no sea el Teatro, el Ayuntamiento o el Gobierno Militar». Porque -decía- aquí todo el mundo se aprovecha del verano y cede sus habitaciones a precios desorbitados, porque a pesar de haber muchas resultan pocas». «Al pasar por la calle Legazpi, -sigue don Melitón-, llamé a un primer piso y salieron a recibirme tres respetables señoras. Pregunte: ¿Hay habitación? ¡Qué hacer, pues!, me respondieron… ¡si no haber, ya encontraremos! Las tres hablaban a la vez «en un idioma que no conozco y que debe ser vascuence… terminando por llevarme a un gabinetito desvencijado, con cama, cómoda y jarrones. La segunda y prolongada conversación terminó al concretar el desayuno y las seis pesetas que debería pagar al día».

La polémica adquirió caracteres más graves cuando llegó un matrimonio forastero y las tres ancianas «me agarraron y me sacaron al pasillo, porque los recién llegados iban a estar más días que yo. Toqué el timbre de la casa de al lado que, como casi todas, sus dueños estaban abiertos a ganar dineros, y por 22 reales me ofrecieron desayuno y tres platos por la noche y cocido con dos principios al mediodía».

Aquel cronista terminaba su comentario diciendo que «San Sebastián es una especie de reino de los cielos al que tienen entrada todas las personas de buena voluntad, sin distinción de fortuna».

Recordaba que en San Sebastián se comía mejor y más barato que en Madrid, «pues por dos pesetas y hasta por una y media se puede encontrar un restaurante decente». Para veranear en San Sebastián «una familia necesita 16 pesetas para la casa y diez para la comida». ¿Alguien da más?