Un piso de 30 metros en el corazón de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista

Un pequeño apartamento de apenas 30 metros cuadrados situado en el barrio donostiarra de Gros, a escasos pasos de la playa y del Kursaal, se ha convertido en uno de los anuncios más consultados del día en el portal inmobiliario Idealista.

El inmueble aparece marcado como «alquilado hasta diciembre», pero ya acepta reservas para estancias a partir de enero, con las siguientes condiciones económicas: 1.300 euros mensuales y 1.300 euros de fianza, que —según explica el propietario— se devuelve íntegramente al finalizar la estancia.

Pese a su reducido tamaño, el piso ha despertado interés por su ubicación. Cuenta con ascensor, wifi, aire acondicionado con bomba de calor, cocina equipada y ventanas en todas las habitaciones, incluido el baño. El anuncio destaca también su tranquilidad, sus «vistas a los tejados del barrio y al monte Ulia», y la cercanía a la Parte Vieja —unos diez minutos a pie—, así como a comercios y bares de pintxos.

El propietario subraya que, aunque se trata de un espacio pequeño, «no le falta de nada», e incluso dispone de un tenderete en el patio de la cocina. El anuncio especifica que la vivienda es preferible para una persona sola o una pareja, aunque también contempla la opción de dos amigos. Además, el arrendador abre la puerta a «estudiar diferentes alternativas y propuestas».

El alquiler en Gipuzkoa, uno de los grandes retos

La oferta de vivienda en alquiler es uno de los grandes retos del mercado inmobiliario en Gipuzkoa. Según el informe del tercer trimestre del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (Coapi), presentado este miércoles por su presidente José Luis Polo, el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario y analista de datos, Luis Fabra, y el director de negocio hipotecario de la zona norte del Sabadell, Sergio Aparicio, solo cuatro municipios –San Sebastián, Zarautz, Hondarribia y Arrasate-Mondragón– de Gipuzkoa registran una media mensual de más de 10 pisos ofertados en alquiler, evidenciando la escasez y concentración de la oferta en el territorio.

Durante el último trimestre, la media mensual de viviendas ofertadas en alquiler fue de 448 en Donostia-San Sebastián, la única localidad que supera ampliamente la barrera de los 10 anuncios y que concentra el 82% de las ofertas. Le siguen Zarautz﻿ (22), Hondarribia (18) y Arrasate-Mondragón (14), mientras que en el resto de localidades la cifra apenas alcanza entre dos y siete anuncios mensuales, como Getaria, Irun, Hernani o Deba. Este reducido número de ofertas en la mayoría de poblaciones dificulta el acceso a vivienda para los habitantes fuera del entorno donostiarra.

