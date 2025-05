Los excesos de los pintxos de San Sebastián: «Tienen tantas cosas que te dan para tirar… 72 días»

I.G. San Sebastián Miércoles, 7 de mayo 2025, 06:47 Comenta Compartir

Los pintxos de San Sebastián son un artículo de primera necesidad. Es lo que avanza un divertido 'sketch' de 'Vaya Semanita', el programa de humor que ETB emite los jueves por la noche en televisión. El vídeo asegura en un tono claramente irónico que los guipuzcoanos están suficientemente preparados para encarar cualquier crisis como la de una hipotética invasión de Rusia, además de la que pueda generar una inundación o un apagón prolongado en el tiempo. Y todo gracias a señas de identidad tan arraigadas en Gipuzkoa como la Real Sociedad o la Tamborrada.

Eso sí, en 'Vaya Semanita' no se olvidan de la importancia que adquiere la gastronomía en Gipuzkoa. Y, sobre todo, el papel que pueden llegar a desempeñar los pintxos en un kit de emergencia como el que quiere generalizar la Unión Europea. Por ello, además de destacar los precios en Donostia, el programa de humor aprovecha para ahondar en su excesivo tamaño. «Un pintxo de estos que te ponen en la calle Fermín Calbetón tiene tantas cosas que te da para tirar, no 72 horas sino 72 días. Porque con lo complicado que es hincarle el diente… Eso, si antes has conseguido que la mitad no se te caiga al suelo…», bromean en el 'sketch'. Con todo, también aprovechan para hacer una sugerencia sobre la materia prima: «Opcionalmente, podemos meter un trozo de queso Idiazabal, pero solo si ha ganado algún concurso; si no, no merece la pena».

Asimismo, en el vídeo también hacen hincapié en la importancia de «hidratarse» a la hora de disfrutar de los pintxos de San Sebastián. «Cómo no, sidra de Hernani o Astigarraga, de temporada. No os dejéis engañar por esas sidrerías 'fakes' que tienen los vizcaínos abiertas todo el año, que no valen para nada», ironiza.

El 'sketch' de 'Vaya Semanita' vuelve a imaginar una posible invasión aérea en San Sebastián, en recuerdo al Concurso de Fuegos Artificiales que se celebra en Semana Grande, en el que un helado se antoja imprescindible. «Es difícil de conservar, pero no puede faltar un helado del Boulevard. Si hay un buen bombardeo, ver los misiles y los cohetes caer del cielo sin un buen helado en la mano es pecado…», ironiza sin mencionar expresamente al paseo de La Concha en el que se concentran tantos donostiarras mirando al cielo helado en mano.