251 personas multadas en dos años por circular en bicicleta por la acera Movilidad anuncia que esta semana se está llevando a cabo una campaña especial de vigilancia a ciclistas DANI SORIAZU SAN SEBASTIÁN. Martes, 13 noviembre 2018, 08:28

Desde enero del año pasado hasta el 31 de octubre de este 2018, los agentes de Movilidad han interpuesto un total de 251 sanciones a ciclistas por circular por la acera. Sale a una multa por cada tres días, aproximadamente, aunque habida cuenta de las quejas recibidas, y de las que se hizo eco ayer el Partido Popular en la Comisión de Espacio Público celebrada en el Ayuntamiento, no equivalen al número de casos que se pueden ver en el día a día en la ciudad.

En cualquier caso, el departamento de Movilidad no quiere quitar de encima el ojo a los infractores y, como ya hiciera en alguna otra ocasión, esta semana ha puesto en marcha una campaña especial para vigilar que los ciclistas cumplen con la ordenanza. Y no sólo en lo referido al cumplimiento de la normativa respecto a los lugares por los que circular. También a la obligatoriedad de llevar timbre y luces. No cumplir con estos requisitos supone 50 euros de multa, mientras que escuchar música o hablar por el móvil tiene una sanción de 200 euros. Por las 251 sanciones interpuestas en los últimos dos años el Ayuntamiento ha ingresado un total de 7.797,50 euros.

Las calles con más multas

Según los últimos datos aportados por el departamento de Movilidad, la calle en la que más sanciones se han interpuesto en los últimos años por circular por la acera ha sido la avenida Zumalakarregi, donde a pesar de que existe carril de bidegorri, algunos deciden salirse de la ruta marcada. Le sigue la calle Miracruz, donde también se registra un gran número de multas, aunque también están la Avenida de Navarra, la calle Matia y la Avenida de la Libertad.