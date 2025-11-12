El paseo y las escaleras de la playa de Ondarreta se reconstruirán mediante un procedimiento de urgencia

El Ayuntamiento utilizará un procedimiento de urgencia para licitar las obras que permitan recomponer el paseo y las escaleras de bajada a la playa de ... Ondarreta. Lo que aún no está claro es de dónde sacará los 2 millones de euros necesarios para costear unos trabajos que deberán reconstruir 100 metros de paseo marítimo al borde del colapso tras el último temporal.

El nuevo alcalde, Jon Insausti, tuvo que enfrentarse ayer al primer imprevisto de su mandato: el destrozo provocado por el mar a finales de la semana pasada en las escaleras de bajada a la playa de Ondarreta y el peligro que eso supone para la estabilidad de buena parte del paseo.

Tras participar en la apertura de las nuevas oficinas de la sede central de Udalinfo en la planta baja del Ayuntamiento, el regidor quiso tranquilizar a la ciudadanía y aseguró que la zona recibirá una «respuesta rápida» por parte municipal, pese a que los procedimientos ordinarios de contratación pública son lentos por definición.

El temporal que arreció a finales de la semana pasada destrozó una de las dos escaleras que conducen a la playa de Ondarreta, como ayer informó DV. Esta plataforma y el muro de costa de la zona occidental del paseo estaban en una situación muy precaria desde que en 2023 se construyó una escollera provisional. El Ayuntamiento dispone desde hace un año de un proyecto para reconstruir 100 metros de paseo y las escaleras colapsadas y ahora trata de verificar si los daños producidos por el mar pueden resolverse con este proyecto o es necesario introducir alguna modificación.

Insausti explicó ayer ante los medios de comunicación que «la situación de Ondarreta es excepcional y nos toca dar una respuesta rápida y concreta, que es lo que vamos a hacer». El Ayuntamiento debe arbitrar los fondos necesarios para acometer los trabajos de reparación y poner en marcha un procedimiento administrativo extraordinario que permita adjudicar las obras cuanto antes.

El alcalde explicó que los Presupuestos de 2026 están ya hechos y «no tenemos margen de maniobra». La vía que se va a utilizar es «ver de dónde podemos contar con esa partida económica» en los Presupuestos de 2025. Fuentes municipales señalaron que el dinero, aunque no es una cantidad pequeña la que se necesita, se terminará encontrando por un procedimiento u otro. «Que no haya ninguna preocupación porque el Ayuntamiento va a reparar el paseo de Ondarreta. Vamos a hacer trámites que seguramente vayan a ser de urgencia que nos ayudarán a que las obras se hagan lo antes posible», reiteró Insausti. «Esperamos para final de año una solución concreta», concluyó el alcalde.

Preguntado por la cuantía de la reparación, indicó que ascenderá a unos «2 millones de euros», cantidad que coincide con el presupuesto base de licitación del proyecto de que dispone el Ayuntamiento y que asciende a 2.068.472 euros, cifra que sumado el IVA llegaría a 2.502.851 euros. Todo ello a expensas de que los daños que se constaten en Ondarreta no superen los trabajos incluidos en este proyecto redactado hace un año.

Insausti explicó que el paseo de Ondarreta está construido sobre la arena de la playa y que eso hace que su fondo sea «hueco». Como recoge el proyecto, su reconstrucción consistirá en «rellenarlo» con piedras de menos de 20 centímetros, para que «las mareas no lo vacíen de arena y, por tanto, se hunda».

Un recurso extraordinario

El procedimiento de urgencia para acelerar los trámites ordinarios de una licitación se ha empleado varias veces en San Sebastián, previa justificación de esta vía extraordinaria para adjudicar obras o servicios.

Una de las últimas ocasiones fueron los trabajos de estabilización, hace un año, de unos terrenos a la entrada del complejo de Illunbe. Si no se actuaba rápido se podía comprometer la seguridad de la propia subida a Hospitales y también la apertura del parking disuasorio el pasado verano. Las obras se adjudicaron por vía de urgencia, concluyeron en mayo y se conjuraron ambos peligros.