Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La excavadora taponó ayer los huecos en la escollera y hoy retirará los restos de las escaleras de Ondarreta. Juantxo Lusa

El paseo y las escaleras de la playa de Ondarreta se reconstruirán mediante un procedimiento de urgencia

El gobierno municipal analiza de dónde sacar 2 millones de euros de los Presupuestos deeste año para licitar cuanto antes las obrasde reparación

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

El Ayuntamiento utilizará un procedimiento de urgencia para licitar las obras que permitan recomponer el paseo y las escaleras de bajada a la playa de ... Ondarreta. Lo que aún no está claro es de dónde sacará los 2 millones de euros necesarios para costear unos trabajos que deberán reconstruir 100 metros de paseo marítimo al borde del colapso tras el último temporal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  3. 3 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  8. 8

    Detenido un menor de 16 años por golpear y agredir con una navaja a un vigilante de seguridad en Donostia
  9. 9

    Osakidetza invertirá 75 millones en un nuevo bloque quirúrgico en el Hospital de Zumarraga
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El paseo y las escaleras de la playa de Ondarreta se reconstruirán mediante un procedimiento de urgencia

El paseo y las escaleras de la playa de Ondarreta se reconstruirán mediante un procedimiento de urgencia