«¿Pasa algo porque ya no pueda llevar transparencias en la tripa?» Silvia posa en Málaga con un vestido de piel de ángel. Adornado con un bouquet de flores bordados en el tul. / M. fernández Ciudadanos Silvia Baguer: Licenciada en Derecho, CEO de Morguer Design y catedrática en mus BEGOÑA DEL TESO Sábado, 28 julio 2018, 23:48

De Aiete, vivió un buen rato de su vida en Amara y otro largo en Berio. Su abuela, Julia, otra mujer de bandera a sus 93 años, dama de las de tomarse un vino al mediodía con sus amigas, anda todavía por Amara. Pero ella, Silvia, y su hombre, Javier Moreno, hace un tiempo que son residentes empadronados en Málaga. Silvia, que hizo un postgrado en Prevención de Riesgos Laborales en Zaragoza y dirigió un Máster en la Escuela de Negocios de la malagueña Fundación San Telmo, tiene a mucha gente bien querida pero cuando le pedimos tres nombres cita a sus sobrinos Javier y Noa. Y a Irene, de seis años, que piensa que casarse de azul no está de moda.

- Primero tenemos que aclarar un par de cosas.

- Tú dirás.

- Lo del tejido 'piel de ángel' que no conozco y ese asombroso dato anotado en tu currículum, ese de que seas ¡catedrática en mus!

- Por partes. Sí, el vestido que luzco en la foto está realizado en 'piel de ángel', una seda también llamada 'charmeuse'. Es muy suave, muy versátil. Elegante, de un peso medio y un punto de elasticidad. Tiene una buena caída y la trama y textura que ofrece es muy tupida. Se asienta muy bien en tu cuerpo y no se desmorona.

- Entendido. Ahora dime dónde te doctoraste en ¡mus!

- En el mismo campus donostiarra donde, muy feliz y a gusto, me licencié en Derecho. En la facultad (y en la cafetería y por los pasillos) aprendí muchísimo de la vida, conocí, congenié y discutí con gentes de distintas ideas, religiones, orígenes. Todo eso me sirvió muchísimo para crecer como ser humano. Y aprendí a jugar (muy bien) al mus.

- Me enviaron un correo hablándome de ti. Decían que de niña te hacías un vestido de noche juntando pañuelos y una combinación.

- Es verdad. Y con unos leotardos, tocados para el pelo. También pintaba, dibujaba, creaba 'cosas'.

- Entonces, ya me dirás qué hacías estudiando Derecho Romano y luego dirigiendo el departament0 de PRL en una gran empresa.

- Cuando acabé el bachiller no tenía yo muy claro hacia dónde dirigir universitariamente mi creatividad. Mis padres me daban total libertad pero no me atraían las posibles salidas de Bellas Artes. Contactamos con una buena escuela en Escocia, pero tampoco. No eran tiempos de internet así que no descubrimos las grandes academias londinenses. Como siempre he sabido que hay que dar un primer paso hacia el futuro, que suele ser muy largo, me decidí por Derecho, pensando que nunca me vendría mal. Y así ha sido. Si no fuera abogada me habría costado muchísimo más poner en marcha Morguer Design.

- ¿Por?

- Gracias a mi formación en leyes pude tramitar por mí misma la constitución de mi negocio como una S.L. Y también encargarme de todo el asunto del alta en autónomos.

- Te casaste no hace tanto. Te probaste muchos vestidos de novia. Te gustaron unos cuantos pero no te quedaban como tú deseabas. Tomaste una decisión: te lo diseñarías tú. A tu sobrina Irene, que se extraña de que su madre se casara de azul, aún le gusta ese vestido.

- Cierto, vi vestidos magníficos pero si tienes poco pecho, el escote palabra de honor se te cae. Las transparencias son preciosas... dependiendo de que tengas o no tengas tripa. Si no está diseñada para ti, la ropa (y sus creadores) no tienen en cuenta que tu cuerpo varía con el tiempo. Ni a mejor ni a peor: cambia, sin más. Las grandes marcas no saben si tu silueta es asimétrica. O qué es lo que tú resaltarías, cómo dirigirías la vista de quien te mira a lo mejor de ti. Cómo la desviarías de aquello que no te apetece que mire.

- Así que la novia fue...

- De raso. Raso duquesa. Blanco roto. Escote barco. Soñaba con casarme en el balneario de Panticosa. En invierno. Todo nevado. Me casé en Málaga. En agosto. Así que algo sí tuve que cambiar mi primer diseño. Donde había manga larga, la puse corta. Menos que corta: rematé el hombro con unos picos de raso. Tenía buena caída el vestido. Algo de cola. Y lo más hermoso, flores bordadas a mano en el escote y en el ribete del velo.

- Raso, 'charmeuse'... parecen seducirte los tejidos con 'ángel'.

- Absolutamente. Las sedas, los terciopelos. Los llamados 'tejidos nobles'. Adaptados al ir y venir de la mujer de hoy, que no puede permitirse horas de plancha, por ejemplo. La elección del tejido es primordial. Tanto como la del patronaje bien pensado y realizado. Yo a mi patronista suelo decirle...

- ¿Qué?

- Que ella es la arquitecta de Morguer. Sobre su patrón se construye el vestido. Más todavía si juegas a hacer uno que recuerde a Balenciaga...

- ¿Tú crees en la mujer perfecta?

- No me hace falta creerlo porque sé que todas podemos ser en algún momento la más bella. Serlo y sentirlo. Más aun: podemos hacer que los demás capten ese poder nuestro.