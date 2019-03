El Parque de Bomberos de San Sebastián volverá a abrir sus puertas a la ciudadanía este sábado Un bombero enseña a utilizar una manguera a una pequeña visitante del parque. / DV Se limitará el aforo a 900 personas y se eliminarán las actividades más largas para evitar las colas del año pasado Martes, 5 marzo 2019, 13:26

El Ayuntamiento de San Sebastián abrirá las puertas del parque de Bomberos a la ciudadanía para celebrar el día de San Juan de Dios, patrono de los bomberos. La cita será este próximo sábado, 9 de marzo, de 10:00h a las 13:00h.

La iniciativa tuvo tal éxito el año pasado que numerosas personas no pudieron realizar las actividades programadas debido a las largas colas. Por ello, el Concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil Martin Ibabe ha explicado que este año se han eliminado «las actividades en las que era necesario equiparse con arnés ya que generaban excesivas colas de espera para garantizar la fluidez de la fiesta».

El concejal también ha aclarado que «aunque no existe un problema de seguridad de aforo, se va a limitar a 900 personas, en el interior del patio». Esta medida se toma porque «consideramos que esta cifra es suficiente para el buen funcionamiento del evento». Por ello, «apelamos a la ciudadanía que acuda al evento, que una vez que disfrute de las actividades, abandone las instalaciones para permitir el paso de más personas».

Ibabe también ha resaltado que «se eliminará el servicio de Dbus, que se puso en marcha el año pasado, debido a la imposibilidad de realizar el giro ya que la forma prevista inicialmente no resultó viable».

El concejal ha enfatizado que «el 9 de marzo será una jornada lúdico festiva dónde tanto niñas y niñas como mayores van a disfrutar de las actividades programadas»

Las actividades

En la fiesta del sábado se involucrarán todo tipo de profesionales que trabajan en el parque que buscarán mostrar los programas y servicios que ofrece hoy en día el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de San Sebastián, además de la de apagar incendios.

Asimismo, las personas asistentes recibirán pequeñas nociones de prevención de incendios.

Entre las actividades programadas (a cubierto por si el tiempo no acompaña y también en el exterior), destacan las siguientes: concurso de dibujo, globoflexia, laberintos, etc. para niños, y niñas; escaleras, laberinto, etc. para el público en general y una serie de talleres en los que se podrá experimentar la sensación que se vive cuando se produce un incendio en nuestro hogar. Estas últimas propuestas servirán para aprender qué es lo que se debe hacer en ese tipo de situaciones.

Por otra parte, este jueves 7 de marzo, un grupo de personas que trabaja en el Parque de Bomberos de Garbera, visitará a las personas ingresadas en los hospitales Materno Infantil y el Psiquiátrico del Complejo Hospitalario Donostia. En este acto, se entregarán obsequios que han donado las empresas colaboradoras, pero también servirá para divulgar la labor que realiza el Cuerpo de Bomberos de San Sebastián.