Aspecto que tendrá la nueva estructura que sujetará la cubierta del parque Araba.

El parque Araba contará con una cubierta traslúcida para la zona de juego infantil

Proyectos Urbanos dispone ya de un boceto para cubrir 300 m2 mediante una estructura de aluminio y paneles de policarbonato que garantizan la transparencia

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:58

La zona de juegos infantiles del parque Araba dispondrá también de una cubierta que proteja a sus usuarios de las inclemencias meteorológicas y garantice su ... uso durante todo el año. El espacio a cubrir tienen aproximadamente una superficie de 300 metros cuadrados y gracias a los materiales que se emplearán la zona dispondrá de una buena iluminación natural a demás de luces led para el invierno. Este anteproyecto, que aún debe ser desarrollado, se suma a una larga lista de actuaciones para reforzar la funcionalidad de estos espacios públicos. Hoy mismo, la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobará los pliegos para licitar las obras de otras tres cubiertas que se colocarán el próximo año en Intxaurrondo, Antiguo y Riberas de Loiola.

