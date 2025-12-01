El parque Araba contará con una cubierta traslúcida para la zona de juego infantil

La zona de juegos infantiles del parque Araba dispondrá también de una cubierta que proteja a sus usuarios de las inclemencias meteorológicas y garantice su ... uso durante todo el año. El espacio a cubrir tienen aproximadamente una superficie de 300 metros cuadrados y gracias a los materiales que se emplearán la zona dispondrá de una buena iluminación natural a demás de luces led para el invierno. Este anteproyecto, que aún debe ser desarrollado, se suma a una larga lista de actuaciones para reforzar la funcionalidad de estos espacios públicos. Hoy mismo, la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobará los pliegos para licitar las obras de otras tres cubiertas que se colocarán el próximo año en Intxaurrondo, Antiguo y Riberas de Loiola.

El concejal de Proyectos Urbanos, Juantxo Marrero (PSE), explicó que el proyecto para el parque de Araba «combina diseño, integración en el entorno y materiales ligeros y translúcidos que permiten mantener la luminosidad del parque. Además, actuamos sobre los pavimentos, la iluminación y la evacuación de aguas para garantizar un espacio plenamente funcional y de calidad».

Recordó que se trata de «una mejora muy demandada por los vecinos y que (el proyecto) responde directamente a ese proceso de participación ciudadana». El gobierno municipal trabaja, concluyó, «para que nuestros parques y espacios públicos estén mejor preparados, sean más amables y se adapten a las necesidades reales de la ciudadanía».

La nueva cubierta que se colocará en la zona de juegos infantiles del parque Araba busca generar un lugar «capaz de acoger la actividad durante todo el año independientemente de las condiciones meteorológicas», según explica la memoria de la UTE Kubbo Berri que ha redactado el anteproyecto.

«Armónica y no invasiva»

La nueva pieza trata de dar «una respuesta armónica, no invasiva, mediante la integración en el entorno». Tres son las claves del proyecto para encajar en este espacio de disfrute ciudadana: la ligereza de la estructura metálica que se propone, la transparencia de la cubierta gracias al empleo del «policarbonato compacto translucido» y la escala de esta 'txapela' que al limitar a 5,8 metros la altura minimiza su impacto en el conjunto del parque.

La implantación de la nueva cubierta de planta circular está condiciona por un lado a la superficie de caucho existente en la base de los actuales juegos infantiles, de unos 250 m2 aproximadamente y con una forma octogonal, y al circuito del bidegorri colindante a la zona de juegos.

Los arquitectos seleccionados para realizar el boceto proponen una cubierta circular con 12 postes circulares. Toda la estructura es de acero y estará pintada de color gris claro.

El cerramiento horizontal de la cubierta se ejecutará mediante paneles de policarbonato compacto traslúcido de 4 milímetros de espesor y «en color a elegir por la dirección facultativa de la obra». Los paneles de la cubierta irán montados sobre separadores de aluminio anodizado. La estanqueidad del sistema se obtendrá mediante «perfiles extruidos de policarbonato transparente desde el exterior».

La fachada exterior se ejecutará igualmente mediante paneles de policarbonato con «una altura variable de 1,80-2.80 metros que irán montados sobre separadores de aluminio anodizado».

La recogida de agua de la cubierta se ejecutará mediante un canalón perimetral integrado en la nueva estructura. Debajo de cada bajante se ubicará una arqueta que se conectará a la red de saneamiento existente en el parque.

Iluminación led

La iluminación artificial de la nueva cubierta para las tardes de invierno se realizará mediante «luminarias lineales o circulares tipo led integrados en la estructura metálica». El cableado de la instalación irá oculto en todo momento.

Los trabajos de demolición que se realizarán en el parque principalmente consisten en retirar la pavimentación y solera existente para poder realizar la futura cimentación que sustentará la nueva cubierta. Además se desmontará y acopiará mobiliario urbano para posteriormente ubicarlo en otras zonas del parque.

Ampliar El bidegorri del parque pasa junto al área infantil a cubrir.

Por otro lado, los juegos existente se retiraran para su posterior colocación una vez finalizada la instalación de la nueva cubierta.

La nueva estructura requerirá cimentar mediante «zapatas corridas de 0,60 metros de ancho y 0,60m de altura, apoyadas sobre una capa de hormigón de limpieza de 0,1 metros. La cubierta se sostendrá mediante 10 pilares circulares de 220 milímetros. La cubierta está formada por «dos cordones horizontales mediante perfiles curvados que siguen la traza del perímetro». Para contrarrestar los efectos de la acción del viento se implementará «una serie de triangulaciones en la cubierta, de tal manera que se disponen subdivisiones verticales entre el cordón superior y el inferior, que arriostran diagonalmente».