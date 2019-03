Pagar los pintxos

El otro día queríamos picar algo en la Parte Vieja antes de entrar al cine y terminamos en una de esas 'catedrales' del pintxo. Tuve que pagar tres veces porque hemos importado esa costumbre tan ajena de abonar lo que consumimos cada vez que pedimos. Y, claro, con los pintxos pides un vino o una cerveza, la pagas, pero cuando empiezas a comer pides otra ronda de bebidas, pagas de nuevo, y al final te quedas con hambre y pides otro pintxo para rematar la 'cena' y vuelves a pagar. Tres veces. No sabía si estaba en Oxford Street o en la 31 de agosto. Es uno de esos sitios en los que te toman el nombre cuando les solicitas dos zuritos porque presumen de que vas a comer algo, que te servirán pronunciando tu nombre a voz en grito. Me alegro de que este establecimiento no recibiera premio en la I Gala del Pintxo al no cumplir esa cláusula del decálogo que habla de que los donostiarras abonamos lo consumido de una vez y al final de nuestra estancia en el bar. Algunos establecimientos se están subiendo a la parra de tal forma que uno se siente ya fuera de la ciudad cuando se planta en algunas barras. No es el caso de los hosteleros que fueron premiados en el Palacio Miramar hace dos semanas, ni por su puesto de los que elaboraron sus pintxos en la gala junto a la capilla donde Ena de Battenberg se convirtió al catolicismo para poder casarse con Alfonso XIII. No sé qué pensaría la reina María Cristina sobre el letrero turístico en forma de grandes letras colocado en los jardines, que ahora se repiensa. Lo que sí sé es que si su majestad hubiera catado los pintxos de la gala se habría llevado a la Villa y Corte a los artistas de esos canapés con un contrato con mayor blindaje que el de Zidane.