¿Cuánto debo pagar para dejar mi coche tres horas en zona OTA? Quienes consiguen aparcar el coche en San Sebastián suelen llevarse un buen susto cuando van a por el ticket. Y no solo por los precios, también por el límite de estacionamiento Vehículos aparcados en zona roja en el paseo Miraconcha. / Sara Santos GARAZI REZABAL San Sebatián Jueves, 19 julio 2018, 19:08

Circular en coche por San Sebastián es misión imposible. Corrijo: circular en coche por San Sebastián -aunque exija mucha paciencia en ciertas horas del día- es posible. Misión imposible es aparcar. De vez en cuando, hay héroes que consiguen estacionar su vehículo sin recurrir a uno de los 19 parkings situados en la ciudad -lo que, por supuesto, en la gran mayoría de ocasiones no significa que no haya que pagar a pesar de su hito-. Después de haber introducido la matrícula del vehículo en el parquímetro, 'Superwoman' o 'Superman' debe insertar unas cuantas monedas, acercar su tarjeta de crédito a la máquina o abrir su app 'ElParking' para no ser sancionado con una multa. Este es el momento en el que llega el dilema: ¿cuánto hay que pagar para dejar el coche aparcado, por ejemplo, tres horas?

En San Sebastián, la segunda ciudad más cara del Estado en cuanto a aparcamiento regulado se refiere, las tarifas de aparcamiento OTA están divididas en cuatro áreas: verde, azul, rojo y arena o especial. Cada una de estas, además de contar con una tasa particular, establece un tiempo máximo de estacionamiento diferente. Cuando un conductor consigue aparcar en Donostia, por lo tanto, lo primero que tiene que saber antes de preocuparse del número de monedas que debe insertar en el parquímetro es que según la zona en la que haya estacionado su vehículo no podrá dejar el coche ni tres horas, ni más de 90 minutos en el mismo lugar.

El dato 6 parkins disuasorios. En San Sebastián, además de los parkings municipales de gestión privada, también dispone de aparcamientos municipales gratuitos de conexión con el transporte público colectivo. Estos parkings no regulados se sitúan en Igara, Illumbe, Riberas de Loiola, Miramón, Zuatzu y Garbera, los último tres solo disponibles los fines de semana.

Las áreas especiales o color arena, que afectan a buena parte de las calles del centro de la ciudad, desde la calle Urbieta hasta el Paseo Nuevo incluyendo el Buen Pastor, además de ser las más caras, son las que menos tiempo permiten al conductor dejar aparcado su coche. En esta zona, el tiempo límite es de hora y media en la zona descrita, en la calle Matia y en el paseo de Ondarreta en su zona más cercana al Peine del Viento. En Sagües (zona especial durante el verano), sin embargo, uno puede aparcar su vehículo durante tres horas. Si deja estacionado aquí su turismo, deberá pagar 3,42 euros por 90 minutos y 7,97 euros por 270. «La OTA es un robo en San Sebastián y si aparcas en la zona especial, un atraco. Pero lo peor es que aunque aceptes su excesivo precio y quieras pagar, no te permiten hacerlo. Entiendo que la rotación es importante, pero el límite de tiempo de algunas zonas y el precio a pagar es excesivo, creo que es más una medida para recaudar dinero», se queja el donostiarra Luis.

Las zonas rojas son las segundas más caras de Donostia, y también cuentan con un límite de tiempo muy reducido, aunque un poco más amplio que las áreas especiales. En los aparcamientos con líneas rojas, el conductor puede dejar estacionado su coche desde hora y media en los alrededores de Antiguo/Ondarreta, la zona de Gros y el barrio de Amara Nuevo (hasta Pio XII), hasta las tres horas en la zona de Miraconcha y los 300 minutos en el Paseo Nuevo en su vertiente más próxima al Aquarium. Aquí el conductor debe pagar 2,15 euros por 90 minutos, 5,82 por 270 minutos y 6,35 por 5 horas.

Transporte público Muchos que deciden pasar el día en San Sebastián prefieren estacionar su vehículo en la zona verde o en un parking disuasorio y coger uno de los numerosos autobuses públicos disponibles en la ciudad, aunque según el número de acompañantes, en ocasiones no sale muy rentable. El billete ocasional de Dbus diurno cuesta 1,70 euros. Si dispone de la tarjeta Mugi personal tiene un coste de, aproximadamente, 0,93 euros y permite realizar transbordos. Si su tarjeta Mugi es anónima el billete diurno cuesta 1,15 euros y aquellos que tengan la tarjeta Bat o Barik tendrán que pagar 0,93 euros el viaje. A pesar de que las dos últimas no permitan realizar transbordos, la tarjeta Mugi anónima permite realizar un máximo de 31 transbordos. Además de estas tarjetas, existen dos más: la 'Tarjeta Turista San Sebastián Card' y la 'Tarjeta Turística Basque Card'. La primera tiene un coste de 6 viajes/9 euros y 12 viajes/16 euros, una validez de diez días y puede ser usada por varias personas. La segunda, tiene un precio de 26 euros (20 euros de recarga) o de 41 euros (35 euros de recarga), permite utilizar el transporte público por toda Gipuzkoa, puede ser usada por varias personas en Dbus y se pueden hacer transbordos. Es importante recordar que desde este 23 de febrero los niños de 6 años viajan gratis en los autobuses públicos de San Sebastián. Este cambio amplió un año el margen respecto a los 5 años establecidos hasta el año pasado. Una vez cumplidos los 6 años, los niños deben pagar el billete.

La tarifa azul es idéntica a la roja en cuanto a límite de tiempo de estacionamiento se refiere. Lo que aquí varía es el precio. En las áreas de este color , que se sitúan principalmente en Amara Nuevo y Antiguo, el coche solo puede estar aparcado 90 (1,61 euros), 270 (4,46 euros) o 300 (4,93 euros) minutos. «Evidentemente esta zona es mucho más rentable que la roja, pero aún así es cara. Yo prefiero moverme en bici por la ciudad así evito la odisea de aparcar en la ciudad», comenta Ander. Aun así, este joven de 24 años en ocasiones sí que coge el coche en Donostia y en esos casos «evito la zona azul e intento dejar mi vehículo en zonas verdes, que son mucho más económicas y el límite de estacionamiento mucho más razonable». Y es que, la zona verde es la que suele gustar más a los conductores.

Los aparcamientos verdes, además de ser los más baratos, también son los estacionamientos con el límite de tiempo más amplio para dejar el vehículo. Esta tarificación se extiende a lo largo de Amara Nuevo (más allá de Pio XII hasta Illumbe), zona de San Roque, Igara, Sagües (en invierno), Riveras de Loyola, Anoeta y el Antiguo. En estas zonas el tiempo límite de estacionamiento puede ser de tres (1,96 euros), cinco (2,10 euros) o nueve horas (3,54 euros). «Sin duda está es la mejor zona de OTA de la ciudad. A mí, personalmente, me facilita mucho la vida. La línea de bus de Igeldo no es muy frecuente, especialmente en invierno, y las paradas no me vienen muy bien. Por este motivo uso mucho el coche y las zonas verdes me permite olvidarme del vehículo cuando bajo a la ciudad», apostilla la igeldotarra Ane, y añade: «Deberían aumentar estas zonas por la ciudad, sobretodo en el Centro. Cuando consigues aparcar solo te permiten estacionar el vehículo un periodo muy breve de tiempo y no te da tiempo a nada».

Festivos y fines de semana

Los sábados, domingos y festivos tampoco funcionan igual los distintos aparcamientos públicos de la ciudad, pero a diferencia de las tarifas, la regla no la marcan los colores. A pesar de ser día no laboral, uno debe colocar la receta de la OTA en la luna de su coche en más de un aparcamiento de la ciudad. Para establecer cómo se rige la OTA según el día de la semana o época del año, San Sebastián está dividida en distintas áreas numéricas.

San Sebastián dividida en zonas de OTA. / Ayuntamiento de San Sebastián

Las zonas 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 y 1-5 obligan a poner OTA a los vehículos todos los días del año excepto el 1, 6 y 20 de enero y el 25 de diciembre. Los aparcamientos situados en las zonas 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 5-1 y 5-2 los fin de semana son gratuitos, pero las áreas 2-1 especiales y la 2-2 Sagües son las excepciones que confirman la regla. En el primer caso la OTA funciona de lunes a sábado durante el invierno y de lunes a domingo en verano. En el segundo, vigente en Sagües del 1 de enero al 31 de mayo, los parquímetros únicamente cogen vacaciones el 1, 6 y 20 de enero y el 25 de diciembre. A partir del 1 de junio al 31 de diciembre, en este punto de la ciudad se aplican las reglas establecidas en las zonas 2-1 Especiales, previamente explicadas.

Las áreas 4-1 y 4-2 también funcionan de manera distinta según la estación. Del 1 de octubre al 31 de mayo solo se debe pagar por estacionar de lunes a sábado, pero del 1 de junio al 30 de septiembre el ticket es obligatorio los siete días de la semana. Finalmente, en la ciudad existen cinco últimas zonas: 4-3, 4.4, 4-5, 4-6 y 4-7. En estas áreas aparcar es gratuito fines de semana y festivos.

'', una forma de pago 2.0 Cada vez hay más aplicaciones disponibles para 'Smartphon' que prometer facilitar nuestras vidas. Ese es el caso de 'ElParking', app creada para pagar la OTA de manera rápida y sencilla. Esta herramienta, asimismo, ayuda a que los conductores encuentren fácilmente un parking cuando lo necesite. Pero a pesar de sus buenas intenciones y satisfacer a muchos usuarios, más de uno ha recibido una multa por no haber utilizado la app de forma correcta. «Yo he tenido una mala experiencia, seleccioné una tarifa que no correspondía al lugar en el que estacioné mi vehículo», comenta Eli. A pesar del susto, la donostiarra consiguió deshacerse de la multa y asegura que «es muy cómodo a la hora de pagar, incluso hay descuentos».

Las motos, en el punto de mira

La moto se ha convertido en un vehículo habitual en San Sebastián. De hecho, hay un dos ruedas por cada tres turismos, motivo por el cual, sus conductores piden más plazas de aparcamiento. Analizando estas demandas, el pasado agosto el Departamento de Movilidad barajó plantear una OTA blanda que fomentara la rotación de estos vehículos, generando un 'shock' en el colectivo motero temeroso de perder algunas de las ventajas de las que disfruta en San Sebastián y que explican en buena medida el 'boom' de este modo de transporte. Pero después de la tormenta llegó la calma, y tras el revuelo que esta posible medida creó en San Sebastián y distintos puntos del territorio, el Ayuntamiento no se ha pronunciado más acerca de esta cuestión. Los motoristas pueden respirar tranquilos por ahora.