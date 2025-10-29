Oyarbide se compromete a trabajar con Insausti «codo con codo y con ambición» para que Donostia «avance»

Mano tendida y disposición al acuerdo para lograr que Donostia siga avanzando. Ese ha sido el mensaje que ha querido lanzar la portavoz del PSE ... en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ane Oyarbide, al nuevo alcalde de la ciudad, Jon Insausti.

Como socios de gobierno que son, la dirigente socialista ha empleado su turno de intervención para reivindicar la importancia del acuerdo entre diferentes. Y lo ha hecho con un alegato a seguir trabajando conjuntamente con el PNV en lo que resta de legislatura.

Lejos de las críticas que la propia Oyarbide vertió contra la gestión de Eneko Goia en materia de vivienda apenas dos días después de su renuncia como alcalde, esta vez la dirigente del PSE ha suavizado el discurso y ha empleado un tono más institucional. En este sentido, Oyarbide -que ha deseado «suerte y acierto» a Insausti- ha asegurado que su partido seguirá formando parte de la coalición «con la firme vocación de seguir promoviendo políticas que hagan avanzar a San Sebastián, sin dejar a nadie atrás». «Desde el PSE queremos reivindicar la importancia de valores como la pluralidad, la convivencia, la igualdad, el respeto o la solidaridad. Y también, cómo no, la libertad», ha manifestado.

Por ello, la dirigente del PSE ha vuelto a reiterar que los socialistas «seguirán» formando parte de este gobierno. Un Ejecutivo municipal, ha dicho, «plural que cree en el acuerdo entre diferentes y que pone en el centro a las personas, que sabe afrontar el debate desde el respeto y la escucha y que impulsa políticas progresistas, ofreciendo servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía y ayuda a aquellos que más lo necesitan». «Un gobierno fuerte -ha continuado- que ponga en marcha políticas que posibiliten avanzar en cohesión e inclusión social y en la mejora de la calidad de vida de todos los donostiarras; un gobierno que cree en la igualdad por encima de cualquier ideología, género, raza o condición».

Oyarbide, que ha defendido los valores de un Estado democrático en tiempos en los que imperan los «discursos de odio, mensajes populistas y proclamas negacionistas», también ha hecho una apuesta clara «por la libertad». «Esa libertad -ha dicho- que tanto nos ha costado conseguir en esta ciudad tan marcada por el terrorismo atroz de ETA».

«Creemos firmemente en la convivencia entre diferentes, sin imposiciones, sin sectarismos, y este pacto de coalición así lo refleja», ha defendido Oyarbide, que ha incidido en que PNV y PSE son dos partidos políticos «que son capaces de llegar a acuerdos a pesar de sus diferencias». Por todo ello, la portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Donostia ha tendido su mano a Insausti «en favor de una mejor Donostia».

«Trabajemos juntos codo con codo, con ambición, con una visión de futuro y una hoja de ruta clara y real para alcanzar el objetivo de una Donostia moderna, próspera y dinámica. Una Donostia que avanza», ha concluido.