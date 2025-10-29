Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ane Oyarbide, este miércoles durante el pleno. Morquecho

Oyarbide se compromete a trabajar con Insausti «codo con codo y con ambición» para que Donostia «avance»

«Seguiremos siendo parte de este Gobierno plural, que cree en el acuerdo entre diferentes y que pone en el centro a las personas», ha defendido la portavoz del PSE

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:15

Comenta

Mano tendida y disposición al acuerdo para lograr que Donostia siga avanzando. Ese ha sido el mensaje que ha querido lanzar la portavoz del PSE ... en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ane Oyarbide, al nuevo alcalde de la ciudad, Jon Insausti.

