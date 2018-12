La oposición unida critica la gestión del gobierno en la tala de árboles Nuevos ejemplares plantados en la calle Azpeitia tras la tala de los antiguos árboles. / FRAILE Denuncia la falta de comunicación que hubo con los vecinos mientras que Vías Públicas defiende que era una actuación necesaria DANI SORIAZU Viernes, 21 diciembre 2018, 08:30

La última tala de árboles llevada a cabo en varios puntos de la ciudad a comienzos de este mes llevó ayer a toda la oposición a denunciar, de manera conjunta a través de una misma moción, las formas en las que el gobierno municipal llevó a cabo esta actuación y la falta de información ofrecida a la ciudadanía.

No es habitual que tanto EH Bildu como PP e Irabazi coincidan en un mismo planteamiento en el Pleno. De ahí que los tres utilizasen este hecho, que aseguraron no fue pactado, como argumento para trasladar la «preocupación y la alarma» que esta intervención ha generado entre los donostiarras.

«Nos hemos visto obligados a hacerlo debido a las numerosas quejas que nos han llegado», destacó el concejal del PP, Txema Murguiondo, quien recordó que vecinos de las calles Azpeitia, José María Salabarria, Javier de Barkaiztegi y Urbieta amanecieron una mañana «sorprendidos porque no se estaba haciendo un mero apeo, sino una actuación importante». En la misma línea se pronunciaron el edil de Irabazi, Loïc Alejandro, y el de EH Bildu, Ayem Oskoz, que reclamaron una mejora de las vías de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.

El concejal delegado de Vías Públicas, Miguel Ángel Díez, no negó la existencia de quejas, pero aseguró que «también ha habido felicitaciones» por la operación. Según explicó, lo que se llevó a cabo fue «un apeo de especies arbóreas con los preceptivos informes», necesario porque el crecimiento de estos ejemplares «ha generado en los últimos años muchos problemas: las raíces rompen las aceras; los ejemplares alcanzan fachadas, balcones, y ventanas de las casas y ocultan la iluminación pública generando incluso problemas de seguridad que han sido repetidamente denunciados».

Asimismo, señaló que la cercanía entre algunos árboles provocaba problemas de crecimiento de estos y por ello fue necesaria su eliminación. En este sentido, de la misma forma que hizo en la última comisión de Espacio Público, informó de que en la última legislatura se han talado 800 árboles pero que se han replantado 1.500, cien más de los que indicó en dicha comparecencia. Algo que confundió a la oposición y que le sirvió para denunciar la inexistencia de un plan de gestión del arbolado.

¿Dónde están?

Y es que una de las cuestiones que plantearon EH Bildu, PSE e Irabazi fue la de dónde están esos 600-700 ejemplares de más que se han plantado en estos años de gobierno. La pregunta no obtuvo respuesta. Alejandro apuntó por su parte que, pese a haber pedido un informe sobre el plan de renovación del arbolado, no lo ha recibido. «Y me sorprende porque si existe no tendría que tardar tanto. Estoy convencido de que no existe», sentenció. Por su parte, Oskoz echó en cara a Díez que no ofreciera repuestas «y que se escude en los técnicos cuando el responsable político es usted».

La moción, que fue rechazada por los socios de gobierno PNV y PSE, instaba al ejecutivo local a elaborar un plan de gestión del arbolado de la ciudad; a que, antes de cada actuación de tala que afecte a un número significativo de árboles, informe a asociaciones de barrios y vecindario afectado; y que se sigan criterios medioambientales y de bienestar ciudadano cuando se lleven a cabo estas actuaciones.