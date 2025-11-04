Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La nueva oficina central de Udalinfo en los bajos del Ayuntamiento y que se abrirá el miércoles 12 dispone de 25 puestos de atención a los ciudadanos. Fotos Félix Morquecho
San Sebastián

La oficina central de Udalinfo en el lateral del Ayuntamiento abrirá al público el miércoles 12

Después de tres años de obras y un coste de 1,5 millones, el nuevo servicio de atención ciudadana contará con 22 puestos en un local al que se accede desde el Boulevard

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

La nueva oficina central de Udalinfo, el servicio municipal de atención ciudadana, abrirá sus puertas en el Ayuntamiento el próximo miércoles 12 de noviembre. La ... actual sede de la calle Easo se mantendrá abierta hasta el martes 11, para abrir a partir del día siguiente en la sede que está en las dependencias del consistorio en Ijentea, con su entrada independiente desde el Boulevard. En esta oficina, al igual que en las otras dos que dispone el consistorio de este tipo en Altza y Morlans, la ciudadanía puede solicitar información, realizar trámites y hacer llegar al Ayuntamiento sus preguntas, avisos y sugerencias. Udalinfo compartirá su sede en el Ayuntamiento con la futura oficina de turismo de la ciudad. Para la apertura de ésta habrá que esperar a los primeros meses del año que viene.

