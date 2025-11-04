La oficina central de Udalinfo en el lateral del Ayuntamiento abrirá al público el miércoles 12

La nueva oficina central de Udalinfo, el servicio municipal de atención ciudadana, abrirá sus puertas en el Ayuntamiento el próximo miércoles 12 de noviembre. La ... actual sede de la calle Easo se mantendrá abierta hasta el martes 11, para abrir a partir del día siguiente en la sede que está en las dependencias del consistorio en Ijentea, con su entrada independiente desde el Boulevard. En esta oficina, al igual que en las otras dos que dispone el consistorio de este tipo en Altza y Morlans, la ciudadanía puede solicitar información, realizar trámites y hacer llegar al Ayuntamiento sus preguntas, avisos y sugerencias. Udalinfo compartirá su sede en el Ayuntamiento con la futura oficina de turismo de la ciudad. Para la apertura de ésta habrá que esperar a los primeros meses del año que viene.

Tras tres años de obras y una inversión de 1,5 millones de euros, la nueva oficina central de Udalinfo abrirá al fin sus puertas después de varias vicisitudes que han retrasado su estreno. Comenzando por la modificación de su proyecto inicial, en el que la oficina de turismo iba a ocupar toda la planta, que tuvo que ser corregido para dar cabida también a la oficina de atención ciudadana, o la paralización que sufrió el concurso para contratar el equipamiento de Udalinfo porque hubo errores en la redacción de los pliegos correspondientes.

Sede en un lugar de referencia

Los ciudadanos que acudan a esta nueva oficina a partir del día 12 deberán acceder a ella desde el Boulevard, gracias a la nueva entrada que se abrió hace meses en el lateral del edificio consistorial, un acceso con escaleras que existió hace décadas cuando en esta planta se ubicaba una sucursal de la Caja de Ahorros Provincial.

«Duplicamos el tamaño de la oficina de Easo para mejorar de forma sustancial el servicio» Ana López Concejala de Gobernanza Abierta

Las nuevas escaleras y ascensor de acceso dejarán a los donostiarras a escasos dos metros en línea recta de la entrada principal del servicio. Tanto a la izquierda como a la derecha del acceso se sitúan las dependencias de la futura oficina de turismo que se abrirá en 2026.

Los datos Horario de la oficina del Ayuntamiento. Desde el día 12, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Puesto de atención en Ijentea 1. Abrirá sus puertas con 22 puestos, que podrían llegar a ser hasta 25.

Recaudación. Este servicio de atención pasará también a Ijentea desde el palacio Goikoa.

«Con esta apertura, situamos a Udalinfo en un lugar de referencia para la ciudadanía. Es una gran oficina que duplica en tamaño a la de la calle Easo y en la que se centralizarán algunos de los servicios más demandados de los donostiarras. Su apertura va a suponer una mejora sustancial en la calidad de atención a la ciudadanía», señala Ana López, concejala de Gobernanza Abierta, Digital y Colaborativa.

El nuevo Udalinfo tendrá desde el primer día 22 puestos de atención abiertos, que podrían llegar a ser hasta 25, en los que además de los trámites que se ofrecen en la oficina de Easo, se sumará la atención en materia de Recaudación que se presta actualmente en el palacio Goikoa, y que se cerrará en esta ubicación, junto con la atención especializada en Urbanismo. En la nueva oficina de Ijentea 1 también habrá una máquina de autotramitación.

Además de los puestos de atención que se encontrarán los ciudadanos una vez accedan a la nueva oficina, Udaldinfo del Ayuntamiento también acogerá en otra nueva sala anexa, exclusiva para trabajadores municipales, los 16 puestos de los servicios internos de Udalinfo y los de la atención telefónica (010) que se trasladan a Ijentea junto a los seis empleados municipales de Participación Ciudadana y los cuatro dedicados al padrón, bodas, estadísticas municipales y servicios administrativos que trabajarán junto a ellos en la misma planta.

Recuerda la edil del PNV que a pesar de que en mayo de 2024 se suprimió la obligatoriedad de la cita previa, «es recomendable acudir con el día y la hora reservada para poder ofrecer un mejor servicio». Obviamente, tras la recomendación del Ararteko, se atenderán a los ciudadanos que acudan sin esa cita previa confirmada.

Censo de empadronamiento

La oficina que se traslada la semana que viene de Easo 41 a Ijentea 1 seguirá ofreciendo los siguientes servicios municipales: padrón de habitantes y altas, modificaciones, bajas, certificados y trámites relacionados con alta y cambios de domiciliación bancaria, cambio de domicilio en Tráfico, alta en el reciclaje de residuos orgánicos Joko Garbia y solicitud de tarjeta de aparcamiento para residentes de la OTA. Además de información sobre tramitación administrativa, reserva para la celebración de matrimonios, emisión del certificado digital B@KQ o cambio de domicilio fiscal.

A falta de los datos del recién finalizado mes de octubre, en septiembre se realizaron en la oficina de Easo 5.558 atenciones, con una media diaria de 253. De ellos, 2.667 (48%) en el puesto de recepción de la entrada y 2.891 (52%) en puestos de atención individualizada. El trámite más frecuente fue la obtención del documento de censo individual, que también se puede extraer en las máquinas de autotramitación. Este proceso se puede realizar en las tres oficinas abiertas a día de hoy (Easo, Morlans y Altza), se podrá hacer en la nueva de Ijentea 1, y en los polideportivos de Benta Berri, Gros e Intxaurrondo que cuentan con la máquina.