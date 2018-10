Mi ordenador personal (el de casa) hace un tiempo que me dice que tengo que cambiar el sistema operativo. Como no le hago caso, ahora me ataca con que cambie las pilas del ratón porque se están agotando. Piqué en el anzuelo, y al día siguiente de cambiarlas me volvió a mostrar el mensajito de las pilas. Es una guerra psicológica. En realidad trata de convencerme (el fabricante) de que ya me vale, que ya llevo años usando algo que hoy solo puede calificarse como un viejo trasto y tengo que cambiar de modelo si no quiero ser tachado de consumidor 'fake'. Se llama obsolescencia programada. Hoy en día todo tiene una caducidad. Como los yogures, pero en este caso inventada, artificial, programada, para consumir con la frecuencia que conviene al productor. Antes la durabilidad era un valor, hoy es un defecto a combatir desde la fase de diseño. Sin embargo, tenemos una barandilla de La Concha que nos ha durado un siglo y la nueva promete llegar más lejos por los materiales y la tecnología con la que ahora se fabrica. Tiene cuatro veces más resistencia mecánica que la original (Tecnalia dixit). Que se lo digan al conductor ebrio que el pasado fin de semana se subió de madrugada al paseo y chocó contra un viejo tramo de nuestro icono. Esa barandilla de más de un siglo, que ahora vamos a sustituir por una insuperable tecnológicamente, aguantó el envite y frenó su caída a la playa. ¿Alguien me firma que la nueva aguantará dentro de un siglo que un conductor la embista de esta manera? Y no me vengan con que entonces ya no habrá conductores o coches o calzada o...