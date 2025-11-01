Las obras para renovar la fachada e instalar un ascensor en Okendo arrancarán en un año

El Ayuntamiento invertirá 1,7 millones de euros el año que viene en renovar y modernizar las instalaciones de las casas de cultura de Okendo ... y Loiola. Son dos proyectos que estaba previsto acometer a lo largo de 2025, contaban con su partida presupuestaria para este año, pero finalmente se abordarán el año que viene. La inversión principal de ese importe se destinará a la casa de cultura de Okendo, el edificio municipal situado en la avenida de Navarra que en Donostia Kultura (DK) denominan como Okendo Berria. La rehabilitación técnica de su interior, la renovación de la fachada y la instalación de un ascensor costará 1,2 millones de euros. Las obras, confirman desde DK, está previsto que arranquen en octubre del año que viene. En cuanto a la casa de cultura de Loiola, en verano comenzarán los trabajos para instalar un ascensor dentro del edificio cultural. Este proyecto tiene un presupuesto de 477.000 euros.

Tal y como indica la memoria de DK de 2024, la casa de cultura de Okendo es una de las más utilizadas de la ciudad. Donostia cuenta con diez casas de culturas municipales y la de Okendo es la segunda que más actividades organizó el pasado año (955), y la que más usuarios tuvo (110.941 personas). De ahí la importancia que se le da en DK a la intervención del año que viene.

«El sentido común indica que el ascensor de Okendo se instalará hacia la parte del GOe», indican desde Donostia Kultura

El Ayuntamiento ya ha adjudica el proyecto del diseño de la obra a una empresa, y una vez ese diseño se haya entregado a DK, se licitarán las obras para después adjudicarlas, con el objetivo de que comiencen en octubre de 2026. En las obras, además de la rehabilitación técnica para adecuar el edificio a las leyes vigentes en accesibilidad y salidas de emergencia, se va a renovar la fachada. En la actualidad, en el frente de Okendo Berria hay una red para evitar que las losas que se desprenden de esa fachada caigan a la calle.

Además de su rehabilitación, DK también va a instalar un ascensor en esta casa de cultura para solucionar los problemas de accesibilidad que existen actualmente para acceder a la casa de cultura. A la espera de recibir el proyecto de la empresa que ha sido seleccionada para presentar el diseño de la renovación, «el sentido común», dicen desde DK, «indica que ese ascensor se instalará hacia la parte del GOe».

La fachada de la casa de cultura de Okendo tiene una red para evitar que las placas que se desprenden caigan a la calle

Una vez las obras en Okendo Berria finalicen, DK acometerá los trabajos de renovación en Okendo Zaharra, el caserío municipal que está en Manteo y que gestiona DK. En el viejo baserri el consistorio también realizará trabajos de rehabilitación técnica, además de repasar su fachada de arenisca y adecentar el tejado.

Loiola, Gazteszena y Lugaritz

En cuanto a las obras en la casa de cultura de Loiola, se invertirán cerca de medio millón de euros para instalar dentro del edificio un ascensor para solventar los actuales problemas de accesibilidad que tiene el inmueble. Además, también se aprovecharán las obras que darán inicio en verano para adecentar una casa de cultura que el año pasado congregó a 11.498 usuarios y organizó 298 actividades.

Ampliar Casa de cultura de Loiola.

Más allá de estas dos renovaciones, que ya tienen partida presupuestaria, proyectos y fechas aproximadas de inicio, DK trabaja a medio plazo con una lista de actuaciones que deberá ir programando durante los próximos meses. Comenzando por la casa de cultura de Egia. «Nos gustaría cambiar las gradas de Gazteszena. Estamos trabajando en ello, no es un proyecto cerrado, pero lo consideramos prioritario», indican fuentes de DK. En estos futuros planes de renovación también se plantean actuar en la casa de cultura de Lugaritz, concretamente «en su sala escénica, en el teatro».

Otro de los grandes proyectos que «hay que hacer, sí o sí» es la renovación de la Biblioteca municipal Central de Alderdi Eder. «En este caso, no tenemos un proyecto realizado para esta actuación, pero sí un anteproyecto», señalan las fuentes consultadas por este periódico. Adelantan que el importe estimado para esta obra de renovación alcanzaría el millón y medio de euros. «Está a punto de salir del cajón de los proyectos importantes, pero todavía falta definirlo del todo», señalan.