La fachada de la casa de cultura de Okendo se va a renovar para evitar el desprendimiento de losas de su zona frontal. Fotos De la Hera
San Sebastián

Las obras para renovar la fachada e instalar un ascensor en Okendo arrancarán en un año

El Ayuntamiento invertirá 1,2 millones de euros en la rehabilitación de esta casa de cultura y otro medio millón en un nuevo elevador para Loiola kultur etxea

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:02

Comenta

El Ayuntamiento invertirá 1,7 millones de euros el año que viene en renovar y modernizar las instalaciones de las casas de cultura de Okendo ... y Loiola. Son dos proyectos que estaba previsto acometer a lo largo de 2025, contaban con su partida presupuestaria para este año, pero finalmente se abordarán el año que viene. La inversión principal de ese importe se destinará a la casa de cultura de Okendo, el edificio municipal situado en la avenida de Navarra que en Donostia Kultura (DK) denominan como Okendo Berria. La rehabilitación técnica de su interior, la renovación de la fachada y la instalación de un ascensor costará 1,2 millones de euros. Las obras, confirman desde DK, está previsto que arranquen en octubre del año que viene. En cuanto a la casa de cultura de Loiola, en verano comenzarán los trabajos para instalar un ascensor dentro del edificio cultural. Este proyecto tiene un presupuesto de 477.000 euros.

