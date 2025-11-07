Las obras de construcción del nuevo centro de salud de Txomin Enea arrancarán a final de mes

Las obras de construcción del nuevo centro de salud de Txomin Enea comenzarán a finales de este mes, tal y como confirmaron ayer a este ... periódico fuentes del Departamento de Salud. El futuro ambulatorio, en el que el Gobierno Vasco contempla una inversión de 9,4 millones de euros, se edificará en la parcela que actualmente ocupa una cancha de basket en la plaza Arteleku. Salud estima un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que el nuevo centro de salud que ofrecerá servicio a los vecinos de Txomin Enea, Loiola y Martutene abrirá sus puertas a finales de 2027.

Alberto Martínez, consejero de Salud, y Jon Insausti, alcalde donostiarra, visitaron ayer el espacio en el que se levantará el nuevo equipamiento, «una infraestructura moderna y más amplia que la actual del paseo de Antzieta, pensada para atender las necesidades de una población en expansión», señaló el titular de Salud del Gobierno Vasco. En la actualidad, la población atendida por Osakidetza en estos tres barrios asciende a 7.500 personas. Una vez que el nuevo ambulatorio esté construido se espera poder dar servicio a 17.000 pacientes, de ahí que Insausti destacara la importancia de esta infraestructura sanitaria, que «dará servicio a una de las zonas de la ciudad que más va a crecer en el futuro».

Ampliar Alberto Martínez y Jon Insausti, ayer durante su visita a Txomin Enea.

Espacio para Biogipuzkoa

El nuevo ambulatorio estará distribuido en cuatro plantas que albergarán en medicina de familia once consultas médicas y diez de enfermería familiar, en pediatría tres consultas médicas y dos de enfermería, dos consultas de atención a la mujer, dos consultas de fisioterapia y un gimnasio, además de seis puestos unipersonales en el área administrativa. Además, el edificio contará con despachos, salas de extracción de sangre, otras para realizar curas y pruebas complementarias y zona de urgencias.

Cabe destacar que el centro de salud tendrá varios despachos que centrarán la actividad investigadora de Biogipuzkoa y la unidad docente, y que una de las plantas, la tercera concretamente, «estará destinada íntegramente al centro de adicciones», recordó Martínez. El ambulatorio se completará con un área personal con vestuarios, sala de estar, sala de reuniones y biblioteca.

3.300 m2 de superficie útil

El proceso de construcción del nuevo ambulatorio arrancó hace más de cinco años con el proyecto para ejecutarlo en la planta baja de los edificios residenciales del barrio. En el planeamiento urbanístico del nuevo Txomin Enea también se reservó una parcela para esta infraestructura, cerca del actual centro de salud, para ubicar el nuevo ambulatorio en un solar triangular ubicado frente al puente Espartxo, hoy completamente urbanizada en su perímetro. Finalmente, se descartaron ambas opciones ya que el Gobierno Vasco necesitaba «más superficie» para su nuevo equipamiento en el barrio.

La opción final fue destinar un espacio propio al ambulatorio de 3.300 metros cuadrados de superficie útil. Eso sí, a costa de eliminar la mejor pista de baloncesto al aire libre que tiene la ciudad en la plaza Arteleku. El cambio «sorprendió» a los vecinos del barrio. Estos siempre han dejado claro que no están en contra de esta infraestructura sanitaria, pero llevan exigiendo desde hace meses una alternativa para que esa pista se recupere en otro espacio del entorno.

Este proceso vivirá su penúltimo capítulo el miércoles 26 cuando el Servicio Vasco de Salud y la empresa adjudicataria de las obras firmen el contrato para arrancar los trabajos de construcción del centro de salud, que en Osakidetza consideran se producirá a finales de este mes de noviembre o, a más tardar, en la primera semana de diciembre.