Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotomontaje del futuro ambulatorio de Txomin Enea, que se construirá en la parcela de la cancha de baloncesto. Fotos: Osakidetza
San Sebastián

Las obras de construcción del nuevo centro de salud de Txomin Enea arrancarán a final de mes

El Departamento de Salud invertirá 9,4 millones en un ambulatorio de cuatro plantas y 14 consultas médicas que se edificará en la plaza Arteleku y se abrirá a finales de 2027

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:56

Comenta

Las obras de construcción del nuevo centro de salud de Txomin Enea comenzarán a finales de este mes, tal y como confirmaron ayer a este ... periódico fuentes del Departamento de Salud. El futuro ambulatorio, en el que el Gobierno Vasco contempla una inversión de 9,4 millones de euros, se edificará en la parcela que actualmente ocupa una cancha de basket en la plaza Arteleku. Salud estima un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que el nuevo centro de salud que ofrecerá servicio a los vecinos de Txomin Enea, Loiola y Martutene abrirá sus puertas a finales de 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  3. 3 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  6. 6 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»
  7. 7 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  8. 8 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  9. 9

    Otegi apuesta por una Ertzaintza al estilo «nórdico» y apunta: «En las series no están todo el día sacando la pistola»
  10. 10

    Gaintxurizketa, 8 años de contratiempos en una obra que ve la luz al final del túnel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las obras de construcción del nuevo centro de salud de Txomin Enea arrancarán a final de mes

Las obras de construcción del nuevo centro de salud de Txomin Enea arrancarán a final de mes