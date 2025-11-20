Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cae de gran altura un trabajador en una obra de Azpeitia
Las máquinas empezarán a trabajar en la construcción del muro de costa y las escaleras la semana que viene. A.M.

San Sebastián

La obra de reparación en Ondarreta cierra desde mañana 140 metros de paseo y la rampa

Los trabajos se prolongarán aproximadamente 4 meses y los peatones serán desviados por los jardines

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:04

El paseo de Ondarreta de San Sebastián cierra por obras durante 4 meses. Los trabajos de reconstrucción del muro de costa y las escaleras, calificados como de «emergencia» por el Ayuntamiento, exigirán desviar a los peatones por un trazado alternativo por los jardines. Un total de 140 metros de paseo serán cortados al paso de peatones a partir de este viernes incluyendo la rampa de bajada a la playa frente al club de Tenis.

Los operarios de Moyua utilizarán la rampa para la bajada y salida de material y el tráfico de vehículo será intenso por este acceso al arenal, lo que exige adoptar esta medida de seguridad. Quienes quieran acceder a la playa lo tendrán que hacer por las escaleras del centro del paseo, dado que todo el sector occidental estará vedado mientras se realizan los trabajos de reconstrucción del muro de costa.

Esté previsto que este viernes se señalice desde primera hora esta restricción de paso por el paseo y las rutas alternativas que dispondrán los viandantes para continuar hacia el paseo Eduardo Chillida. Las obras previsiblemente comenzarán el próximo lunes.

 

