Los fieles llenaron la capilla bajo el Sagrado Corazón de Urgull para asistir a la eucaristía presidida por Prado.

El obispo renueva en Urgull la consagración de Gipuzkoa al Sagrado Corazón

Prado presidió una emotiva misa en la capilla del monumento donostiarra, en el 75 aniversario de la inauguración de la escultura

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:59

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, presidió este domingo una emotiva eucaristía en la capilla ubicada bajo el Sagrado Corazón del monte Urgull con ... motivo del 75 aniversario de la inauguración del monumento, una ocasión que aprovechó para renovar la consagración de Gipuzkoa a esta figura, realizada por primera vez en 1950.

