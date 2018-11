Nuevos embajadores donostiarras Eneko Goia y Denis Itxaso con cinco de los nuevos 'Enbaxadore', que fueron galardonados en el acto celebrado en el hotel Arima. Recibieron el título por la organización de congresos y eventos en la ciudad JOTI DÍAZ Viernes, 23 noviembre 2018, 06:37

Siete profesionales fueron nombrados el pasado miércoles embajadores de San Sebastián en el marco del Programa Enbaxadore, promovido por San Sebastián Turismo & Convention Bureau y el Centro Kursaal, que busca apoyar y fomentar un año más el turismo de reuniones en nuestro destino. El acto se celebró en el hotel Arima, frente a las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Este año el reconocimiento se ha realizado a los siguientes profesionales: los doctores José Ignacio Asensio y Santiago Larburu, que traerán en 2010 el Congreso Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas; Rosa María Valverde, responsable de la organización del Congreso SECA (Sociedad Española de Calidad Asistencial) en 2019; José Julián Landa, médico promotor para San Sebastián de la XXV Reunión Anual de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) que se celebrará en 2020; José Luis Fernández Maure, promotor del Congress of the World Federation of Colleges and Polytechnics - WFCP 2020 y, por último, Mikel Oiarbide y Claudio Palomo, que no pudieron acudir por asuntos profesionales, son científicos responsables de la Bienal de la Real Sociedad Española de Química el próximo año.

Además de los nuevos 'Enbaxadore', acudieron al acto, Eneko Goia, presidente de San Sebastián Turismo & Convention Bureau y Kursaal y alcalde de San Sebastián; Denis Itxaso, diputado de Cultura, Turismo, Deportes y Cooperación; Manu Narváez, director de San Sebastián Turismo & Convention Bureau; Iker Goikoetxea, director-gerente del Kursaal; Ainara Arizabaleta, directora comercial y de Marketing del Kursaal y Maria José Beltrán de Guevara, directora de San Sebastián Convention Bureau.

El programa 'Enbaxadore' fue creado en el año 2012 para distinguir a los profesionales que han organizado reuniones, eventos o congresos de más de 450 delegados, en caso de citas nacionales y de más de 200 asistentes, en caso de foros internacionales en la ciudad. Con estos nuevos galardonados, son ya 65 los 'Enbaxore' que forman parte de este prestigioso club de personas que apuestan por nuestra ciudad.

Los congresos son el segmento con mayor potencial de crecimiento y una actividad que aporta gran valor en términos cuantitativos, un dinamizador económico del territorio. En 2017 se han celebrado 111 eventos, relacionados con el turismo de reuniones (congresos, jornadas, convenciones...) en la ciudad. El 54,1% de los congresos celebrados han sido internacionales y 45,9% nacionales, y el impacto económico estimado es de 36.956.500 euros.

Cena coloquio

El reconocido antropólogo forense Paco Etxeberria, será el protagonista de la cena-coloquio que organiza el Club Rotary San Sebastián el próximo jueves día 29 en el restaurante Ni Neu a las ocho de la tarde. El precio es de 65 euros y los beneficios serán destinados a diferentes proyectos sociales que promueve el Club Rotary San Sebastián. Las reservas, en la web www.rotaryclubsnsn.org.

Gaztelubide con Zaporeak

El Orfeón de la Castaña de Gaztelubide, celebrando la festividad de Santa Cecilia, ofrece un concierto este próximo lunes a las 8 de la tarde en la parroquia de San Vicente de la Parte Vieja donostiarra. Al orfeón se unen voces de Errobi Kanta, coro de Bayona. El dinero recaudado se destinará a los proyectos que impulsa Zaporeak.