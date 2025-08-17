Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acceso a la terminal Centro-La Concha en la calle Loiola apenas alterará la vista del Buen Pastor ETS

Los nuevos accesos al Topo en Donostia: de las 'coralinas' al minimalismo en el Centro

Las futuras entradas de la calle Loiola y la plaza Xabier Zubiri tendrán estructuras acristaladas y de escasa altura a pie de calle para provocar un menor impacto visual en el entorno urbano

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:19

Las afecciones a pie de calle por las obras de la pasante soterrada del Topo por el centro de Donostia están a punto de culminar ... después de siete años de trabajos y ya se puede ver el rediseño definitivo de calles como Easo o San Bartolomé, dos de las que más han sufrido los rigores de unas obras de este calado. Sin embargo, aún quedan algunas incógnitas por resolver, como la forma en la que se rematarán los accesos a la futura estación soterrada del Centro-La Concha, que estarán ubicados al final de la calle Loiola (junto a la catedral del Buen Pastor) y en la plaza Xabier Zubiri (junto al hotel Londres). Fuentes de Euskal Trenbide Sarea (ETS), la empresa pública dependiente del Gobierno Vasco que se encarga de la construcción de la variante del Topo, avanzan a este periódico que se optará por un diseño minimalista en el que imperarán el cristal y los elementos «diáfanos» de escasa altura para provocar el menor impacto visual posible en el entorno urbano. Es decir, los accesos de la estación del Centro no contarán con las esbeltas marquesinas de aluminio y cristal, conocidas popularmente como 'coralinas', que adornan la terminal del Topo en Intxaurrondo y que también darán acceso a la futura de Benta Berri. Las del Centro pasarán más desapercibidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  3. 3

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  4. 4 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  7. 7

    Javi López, muy cerca del Betis
  8. 8 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  9. 9

    Supermercados de Gipuzkoa comienzan a repartir sus productos y alimentos con Glovo
  10. 10

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los nuevos accesos al Topo en Donostia: de las 'coralinas' al minimalismo en el Centro

Los nuevos accesos al Topo en Donostia: de las &#039;coralinas&#039; al minimalismo en el Centro