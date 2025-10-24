El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura La cabina colocada frente al Oncológico ha cambiado su ubicación y altura, con distinta señalización

El Ayuntamiento de San Sebastián ha procedido hace unos diás a una importante renovación de su red de control de velocidad, llevando a cabo la sustitución de la cabina de radar existente frente a Onkologikoa, en el Paseo Doctor Begiristain, y añadiendo dos nuevos puntos sancionadores en la ciudad. Estas medidas, ya implementadas, tienen como principal objetivo mejorar la seguridad vial en el entramado urbano, prestando especial atención a los entornos más vulnerables.

En lo que respecta al Paseo Doctor Begiristain, la recta entre Onkologikoa y el Hospital Donostia, la cabina de radar ha sido sustituida por un aparato más moderno. El anterior dispositivo operaba en la zona desde marzo de 2010, aunque su límite se había reducido posteriormente a los 30 km/h que mantiene el nuevo aparato. La principal diferencia, su visibilidad, pues el anterior permanecía en la mediana con las habituales pegatinas que señalan el límite de velocidad y el nuevo, pese a estar en altura, no cuenta con distintivos que lo hagan visible a quienes no están habituados a pasar por la zona.

Este cambio no ha pasado desapercibido para los conductores que circulan habitualmente por la zona pero sí para quienes no la frecuentan, apreciándose con frecuencia cómo hay vehículos que circulan a una velocidad muy superior a la permitida. Esta larga recta une a la ciudad con el parque tecnológico de Miramon pasando por el complejo hospitalario al que acceden cada día centenares de personas llegadas de todos los rincones de Gipuzkoa, de ahí que muchas personas desconozcan que a partir de los 30 km/h pueden ser sancionados con una multa.

El nuevo radar es capaz de detectar vehículos hasta 100 metros de distancia, funciona tanto de día como de noche y es capaz de medir la velocidad de varios vehículos a la vez en carriles distintos. Todo ello para resumir en una fotografía la velocidad del vehículo infractor así como su matrícula y la hora.

Dos nuevos radares en San Sebastián

Además de esta renovación, la red se expande con la instalación de dos nuevas cabinas de radar fijas. Una de ellas se sitúa en la Avenida Alcalde Jose Elosegui, a la altura del alto de Miracruz (frente a Arzak), y la otra en la Avenida de Navarra, cerca del centro escolar Jesuitak. En ambas ubicaciones, la velocidad máxima permitida será de 30 km/h. La concejala de Movilidad, Olatz Yarza, señaló que estos puntos de control se instalan en zonas detectadas como vulnerables, incluyendo entornos escolares y hospitalarios.

Estos dos nuevos radares en Miracruz y Jesuitak sustituyen a antiguos dispositivos de carácter pedagógico, los cuales arrojaron «altos niveles de incumplimiento», según la edil. El Ayuntamiento de Donostia ha decidido reemplazarlos por radares sancionadores con el fin de proteger dichos entornos. Una vez instalados, los nuevos aparatos comenzarán a multar a los vehículos que excedan la velocidad permitida en los próximos días.

La red de radares en Donostia

Con la entrada en vigor de estas modificaciones, Donostia contará con dos nuevos puntos de control de velocidad, estableciendo una red de un total de 12 ubicaciones fijas de radar. A esta docena de puntos se añade un radar móvil que opera a lo largo de toda la ciudad. Los radares fijos permiten controlar ambos sentidos de la circulación y múltiples carriles.

Las 12 ubicaciones fijas actuales son las siguientes: Paseo Federico García Lorca

Paseo de Riberas de Loiola

Paseo de Otxoki

Calle de Sibilia

Calle de Fernando Sasiain

Avenida de Tolosa

Avenida del Alcalde Jose Elosegui (Paseo de Ulia)

Paseo de Bizkaia

Paseo de Zorroaga

Avenida de Navarra

Paseo del Doctor Begiristain

Avenida del Alcalde Jose Elosegui (Alto de Miracruz)

El Ayuntamiento ha recordado que, desde 2021, Donostia es una «Ciudad 30» tras el cambio normativo implantado por la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que significa que aproximadamente el 90% de las vías urbanas cuentan con una limitación de 30 km/h. Las vías con una velocidad superior (40 km/h – 50 km/h) son aquellas destinadas a la entrada de la ciudad o al eje prioritario para el transporte público.

2.000 multas en seis meses

En cuanto al rendimiento de los dispositivos, durante el primer semestre del año (enero a junio), los radares donostiarras captaron 1.994 infracciones en total: 1.751 por radar fijo y 243 por radar móvil. Esta cifra representa una media de 11 multas diarias, en contraste con los cerca de 320.500 movimientos de vehículos motorizados que se contabilizan al día en la ciudad.

La función principal de estos dispositivos es disuadir a los conductores de circular a velocidad excesiva y prevenir la siniestralidad. Las sanciones por este tipo de infracciones, establecidas por la DGT, oscilan entre los 100 € y los 600 €, e incluyen una posible retirada de puntos. En los casos más graves, como superar el límite establecido en vía urbana por 60 km/h, puede haber consecuencias penales. El Ayuntamiento está en continuo análisis de las vías urbanas para detectar otras posibles ubicaciones que puedan requerir medidas disuasorias.