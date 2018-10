Nueva etapa en el Añorga Relevo. Haritz Illarramendi, nuevo presidente del Añorga Kirol eta Kultur Elkartea. Haritz Illarramendi releva a Agurtzane Manterola en la presidencia del Añorga KKE | La nueva junta apuesta por la participación de socios y acondicionar las instalaciones ELI KORTA SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 octubre 2018, 06:43

El club Añorga Kirol eta Kultur Elkartea va camino de cumplir sus cien años. Desde su fundación en 1922, ha impulsado el deporte y la cultura vasca en este barrio donostiarra con tanto carácter y ha protagonizado un papel relevante como centro social de los añorgatarras, junto con otros agentes del barrio, como el hogar del jubilado, la parroquia o Cementos Rezola y su museo.

Tal como se viene realizando cada cuatro años, a finales del pasado mes de septiembre los socios respaldaron la renovación de la junta directiva formada por 18 miembros y liderada ahora por Haritz Illarramendi, que toma así el relevo a la que ha sido la primera presidenta de la historia del club, Agurtzane Manterola.

550 son aproximadamente los socios que hoy en día forman parte del club Añorga Kirol eta Kultur Elkartea, que ahora acoge a un nuevo presidente.

Illarramendi se muestra ilusionado con esta nueva etapa al tiempo que reconoce «la extraordinaria labor» que se ha realizado desde el equipo directivo de Manterola. «Han logrado hitos muy importantes, como son la renovación del frontón, que tanto esfuerzo ha supuesto para muchos, y la profesionalización de la gestión del club, incorporando desde hace un año un gerente que gestiona la parte administrativa, dado que ha adquirido ya una actividad notable».

En los últimos años se han ido incorporando nuevas actividades, como la escuela de baloncesto y la de pelota o el triatlón, en las que ya participan numerosos deportistas. Todo ello se suma al respaldo que se ofrece a los equipos de fútbol (ocho de ellos femeninos), la escuela de fútbol que acoge a unos 250 niños y niñas, la pelota y otros deportes y actividades culturales como la euskal dantza, entre otros muchos.

Afirma que el listón que ha dejado la junta presidida por su compañera es muy alto, por lo que durante los próximos cuatro años confía en «mantener el nivel que han marcado». Agradece que la propia Agurtzane Manterola continúe en la junta, ahora como tesorera, al igual que otras personas ya veteranas. «Su experiencia y conocimiento son fundamentales en la toma de decisiones y complementan el aire fresco que podemos aportar los nuevos».

Los retos

El desembolso que ha requerido la renovación del frontón ha sido elevado, de modo que «el ritmo de las inversiones debe moderarse durante un tiempo», según avanza Haritz Illarramendi. En cualquier caso, entre sus objetivos destaca «adecentar y acondicionar» las instalaciones actuales «para que luzcan lo mejor posible» durante la celebración del centenario en 2022. De hecho, ya han comenzado a esbozar algunas propuestas para esta conmemoración, aunque aún se encuentran en una fase muy incipiente.

Entre los retos marcados, considera que es necesario «cuidar más a los socios», ofreciendo beneficios concretos y fomentando su sentimiento de pertenencia al club e incrementar así el número de integrantes y su cooperación.

Como particularidad del club señala «la implicación y participación» de todas las personas que forman parte de él, tanto jóvenes como mayores. «Llevo un mes como presidente y me ha sorprendido la disposición que tienen todos para ayudar. Muchos ya me han ofrecido su apoyo, incluso personas que no están en la junta», cuenta orgulloso.

Por otro lado, aunque es algo que se ha realizado desde siempre, Illarramendi quiere fomentar el trabajo comunitario, proponiendo una periodicidad mensual para estas actividades orientadas a realizar pequeños trabajos de mantenimiento en el club de forma participativa y conjunta.

El nuevo presidente es hijo de Ezequiel Illarramendi, expresidente del club y cronista de este periódico durante años. Aunque ahora vive en Zubieta, ha mantenido siempre un estrecho vínculo con el barrio y el club, al igual que su familia y amigos. La idea de ayudar de alguna forma en la gestión del club siempre le ha seducido, si bien nunca pensó en ocupar este cargo. Como dice, «ahora soy la cara visible, pero el trabajo lo desempeñaremos entre todos».