Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La nueva cafetería de especialidad con 'brunch', gofres y 'cruffin' que abre en un barrio de San Sebastián

La cafetería ha abierto hace poco en la calle San Francisco 49 en el barrio donostiarra de Gros

M. S.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

Una nueva cafetería ha aterrizado en un barrio de San Sebastián. Se trata de Roke Coffee, que abrió el pasado 7 de noviembre en la calle San Francisco 49 en el barrio de Gros y que ofrece 'brunch' y café de especialidad a sus clientes.

Y es que el concepto 'brunch' han llegado para quedarse a San Sebastián, sobre todo al barrio de Gros, en donde han ido abriendo varios establecimientos de este estilo en los últimos años que ofrecen desayunos bonitos e 'instagrameables'.

Roke Coffee, por su parte, cuenta con un 'brunch' con tostadas, gofres, bollería, yogurt griego con dátiles, tarta de queso y 'cruffins',un híbrido entre un croissant y un 'muffin' que se rellena con diversas cremas, mermeladas o cremas pasteleras, y se decora.

La cafetería cuenta con opciones sin gluten, además de con café de especialidad, tés e infusiones y bebidas como el 'maracumango', un zumo de mango y maracuyá con toques de tajín, un picante mexicano. Todo ello en un entorno decorado con un estilo moderno y juvenil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  9. 9

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La nueva cafetería de especialidad con 'brunch', gofres y 'cruffin' que abre en un barrio de San Sebastián

La nueva cafetería de especialidad con &#039;brunch&#039;, gofres y &#039;cruffin&#039; que abre en un barrio de San Sebastián