La nueva cafetería de especialidad con 'brunch', gofres y 'cruffin' que abre en un barrio de San Sebastián La cafetería ha abierto hace poco en la calle San Francisco 49 en el barrio donostiarra de Gros

M. S. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:22

Una nueva cafetería ha aterrizado en un barrio de San Sebastián. Se trata de Roke Coffee, que abrió el pasado 7 de noviembre en la calle San Francisco 49 en el barrio de Gros y que ofrece 'brunch' y café de especialidad a sus clientes.

Y es que el concepto 'brunch' han llegado para quedarse a San Sebastián, sobre todo al barrio de Gros, en donde han ido abriendo varios establecimientos de este estilo en los últimos años que ofrecen desayunos bonitos e 'instagrameables'.

Roke Coffee, por su parte, cuenta con un 'brunch' con tostadas, gofres, bollería, yogurt griego con dátiles, tarta de queso y 'cruffins',un híbrido entre un croissant y un 'muffin' que se rellena con diversas cremas, mermeladas o cremas pasteleras, y se decora.

La cafetería cuenta con opciones sin gluten, además de con café de especialidad, tés e infusiones y bebidas como el 'maracumango', un zumo de mango y maracuyá con toques de tajín, un picante mexicano. Todo ello en un entorno decorado con un estilo moderno y juvenil.