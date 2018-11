Novela sobre el trauma de la guerra

En el marco del festival de literatura y pensamiento de Donostia 'Literaktum', la librería Kaxilda, situada en la calle Arroka número 2, en colaboración con la editorial Pasazaite, acoge hoy a las 18.30 horas la presentación de la novela 'Han ez banengo bezala', con la participación de su propia autora Slavenka Drakulić. Se trata de la traducción al euskera de la obra 'As if I am not there', una novela en la que se reflexiona sobre la experiencia traumática de una mujer bosnia en la guerra de Yugoslavia.