Cristina Guerrero Martínez: «Necesito que los objetos que son la materia de mis obras me pertenezcan»

Errenteria. Mediodía del Martes Santo. Santo y soleado. La gente para a Cristina Guerrero, nacida en Donostia, residente en Iztieta. Para a Cristina por la ... calle Viteri (pasada ya la incomparable pastelería Hermanos Paula) y por Viteri Txiki. Y la para para felicitarla. Porque 70 obras suyas, cableadas entre balcones, cruzan las alturas. De parte a parte. Un niño se acerca al banco de la plaza y le dice '¡qué bien pintas!'. Cristina viste un mono en tonos verdes. Moteado de loros y aves del Paraíso.

– Yo ya he visto antes a ese loro... ¡Y a ese mirlo!

– ¿Segura? ¿Dónde?

– Diría que muy lejos ¿Podría haber sido en la Striehlstrasse de Hannover? ¿Revoloteando en el patio de una galería de arte?

– Podría ser, claro que podría ser. Muchos de estos pájaros han formado parte de una de mis exposiciones en la Kunsthaus de Mirja Dieckhaus Müller-Pentz y Franz Hoff. De alguna manera ellos son mis representantes. Ahora mismo andan en tratos con una galería de Palm Springs y parte de mi obra, la que no está aquí, en Errenteria, celebrando los 700 años de la villa y homenajeando a las mujeres que participaron en su construcción, su desarrollo, sus luchas, la tengo expuesta en una galería de Munich. ¿Te cuento la historia de ese loro?

– Claro, pero déjame que me acerque y lo mire mejor. No sé, ¿no te da la impresión de que es el que menos ve la gente? Y eso que es un óleo bueno y bonito.

– Tienes razón. Acaso sea porque es el primero de todos. O porque está muy al principio de la calle. y al entrar, quien viene, pasea o camina se fija más en los pájaros posados en los árboles de la plazoleta del Benito y la Heladería 1917. Tendré que hacer algo porque es un superviviente nato.

– Cuenta.

– Hace tiempo, unos días antes de enviar mis obras para mi primera exposición en Hannover, le hice un 'siete' tremendo a ese lienzo. Me sentí morir. Creo que lloré. No sabía qué hacer. Pero encontré la solución: recorté la figura del pájaro y la coloqué sobre una madera. La embalé y la mandé. Y como pasa en los cuentos...

– La obra machacada y el loro pinturero se convirtieron en...

– Pues, realmente, en una de las joyas de aquella muestra. Y en uno de los tesoros de la Kuiunsthaus, donde también hay obra de Antonio de Felipe (tiene una serie con Tintín y la vaca de 'La vaca que ríe') o Birgid Filmy.

«Claro que hay alegorías en los lienzos colgados en la calle: ni ese pájaro de porcelana ni esa mujer con tacones pueden volar»

– Me gustan muchas cosas de esos lienzos colgados en las alturas pero ahora quiero que me desarrolles esa idea de los objetos cuya pertenencia reivindicas.

– Absolutamente. Yo no trabajo, porque ni podría ni quiero, con imágenes, ilustraciones o fotografías sacadas de internet. Necesito tener el objeto real en el que me he inspirado, el que será el punto de partida de una obra. Tenerlo, tocarlo, voltearlo, atesorarlo. Mi casa es un monasterio, un lugar lleno de figuras, de caracolas cuyo rastro, a veces, he tardado meses en encontrar. Otras, me buscan y me encuentran ellas. A veces los compro y pasan dos o tres años hasta qué descubro por qué y para qué los cogí. Pero ahí están. Míos. A mi lado. Siempre.

– ¿Y por dónde os buscáis?

– Mercadillos. Rastros. Desembalajes. Subastas. La página todocoleccion.net. Los cuervos negros los compré en ferreterías...

– ¿Venden cuervos en las ferreterías?

– Sí. De hierro, de metal. Como espantapájaros. Lo que me costó mucho encontrar fue el loro. El famoso loro verde.

– ¿Mucho? ¿Cuánto?

– Meses. Por algunos me pedían 400 euros. Demasiado. Un día mi madre, Anabel, me llamó desde Marbella...

– (...)

– Estaba en el Corte Inglés y tenía la figurilla de un loro delante suyo. Me preguntó si lo compraba. Me envió foto y le contesté que por supuesto. Fueron 15 euros. Eso también me gusta.

– ¿Que sean baratos?

– No, los tengo de cerámica, de artesanía gallega. Me refería a convertir algo que en unos grandes almacenes es solo una 'pitxia', algo tontamente decorativo, en parte de una obra artística.

– ¿Algo así como las latas de sopa Campbell de Warhol?

– Algo así. Porque eso sí que me interesa: introducir en mis trabajos cosas que la gente pueda reconocer y, al hacerlo, sentir que un cuadro, una escultura, una instalación no es algo extraño, altivo, alejado de su vida y su entorno.

– Lo tuyo es el óleo...

– Ajá. Aunque ahora estoy experimentando con rotuladores y con el pastel y me resulta interesante y hasta divertido. Pero sí, digamos que aunque haya jugado con todas las técnicas, me siento muy cómoda con el óleo. Parece que te extraña. ¿Por qué?

– Porque normalmente la gente (sobre todo los artistas primerizos) suelen tenerle bastante miedo al óleo y cómodos, lo que se dice cómodos, no se sienten.

– Lo entiendo. Pero admite toda corrección que quieras hacer y es muy agradecido cuando juegas con los degradados. Me encanta su textura. Natural. En el acrílico, por el contrario, cuando seca notas esos pegotes de plástico.

– Los árboles de la plaza muestran ya sus primeras hojillas.

– Otra de las intrigas de esta instalación, ¿cómo afectará a mi obra, cómo interactuará con ella la Naturaleza, la primavera, la vida?