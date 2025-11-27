Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje

Marcela Salazar San Sebastián Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:16 Comenta Compartir

San Sebastián dará la bienvenida a la Navidad oficialmente este viernes 28 de noviembre a las 19.30 horas, con el encendido de luces a cargo de Iñaki Gabilondo, además de la actuación de Izaro y un espectáculo de 500 drones.

La capital guipuzcoana también contará con sus caracteristicos mercadillos navideños ubicados en el Paseo de Francia y Ramón Labayen, así como con una nueva pista de patinaje y un sinfín de actividades disponibles a lo largo de todo el mes de diciembre.

Consulta toda la programación:

1 Terraza del Ayuntamiento Viernes 28 de noviembre Actuación de Izaro

A las 19.30 horas, la cantante Izaro actuará en la terraza del Ayuntamiento de San Sebastián para inaugurar la campaña de Navidad. Su actuación incluirá las canciones de su último trabajo navideño, 'Gabonetan', y será el preludio del espectáculo de 500 drones.

2 Alderdi Eder Viernes 28 de noviembre Espectáculo de 500 drones luminosos

Tras la actuación de Izaro, todas las miradas se trasladarán hacia el espectáculo de 500 drones, 'Donostia Ametsetan'. Un 'show' artístico y audiovisual con drones, que combinará tecnología, música y pirotecnia, especialmente diseñado para la ciudad. El espectáculo, que solo se podrá disfrutar durante ese día, repasará sobre la bahía de La Concha la historia de la capital guipuzcoana y podrá verse desde Alderdi Eder y el paseo de La Concha.

3 Terraza del Ayuntamiento Viernes 28 de noviembre Encendido de luces a cargo de Iñaki Gabilondo

Una vez acabe el espectáculo de drones, llegará la inauguración de la campaña de Navidad y el encendido de luces, que correrá a cargo del periodista donostiarra Iñaki Gabilondo. Un guiño al año del centenario de Radio San Sebastián-Cadena SER, emisora desde la cual Gabilondo ha sido un refente indiscutible.

Este año iluminarán en la ciudad 169 arcos, 181 motivos luminosos en farolas, 227 árboles decorados y cinco elementos de suelo. Tampoco faltará la iluminación en la zona de los jardines de Alderdi Eder, su gran pino de 18 metros y la Bola de Navidad, transitable en la avenida de la Zurriola. Todas las luces de Navidad se mantendrán hasta el 6 de enero en la ciudad.

4 Palacio de Miramar Del 4 de diciembre al 5 de enero Miramar Magikoa

Una de las grandes novedades de este año será 'Miramar Magikoa'. Del 4 de diciembre al 5 de enero, el exterior del Palacio de Miramar se convertirá en un espacio de fantasía para vivir una experiencia en familia en la que se rinde homenaje a los insectos. A través de un recorrido de 700 metros, el espectáculo invitará a redescubrir la biodiversidad mediante arte, luz y tecnología.

El precio de las entradas será de 8 euros y estas podrán comprarse en la taquilla del Palacio de Miramar a partir de las 17.30 horas, ya que el horario de apertura será de 18.00 a 22.00 horas.

5 Paseo de Francia y la plaza Ramón Labayen Del 28 de noviembre al 6 de enero Mercadillos navideños

El mercado de Navidad de San Sebastián también abrirá sus puertas el próximo viernes 28 de noviembre con 71 casetas, repartidas entre el paseo de Francia y la plaza Ramón Labayen. Inspirado en los Mercados de gran tradición centroeuropeos, el mercadillo contará desde el 28 de noviembre y hasta el 6 de enero con puestos navideños adornados y repletos de productos típicos de estas fechas.

Además, 13 casetas conformarán un Mercado Gastro autóctono, con la degustación de productos locales en una zona de degustación específica cubierta con varias pérgolas. Tendrá un horario mínimo obligatorio de 11.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas, ampliándose los fines de semana y vísperas de festivos.

6 Paseo de Francia Del 28 de noviembre al 6 de enero Pista de hielo

Una de las novedades del Mercado de este año será la pista de hielo ubicada en el paseo de Francia, con unas dimensiones de 10x30 y con hielo natural para grandes y pequeños. Hasta el día 22 de diciembre, entre semana, por las mañanas de las 10.30 horas a las 14.00, será para grupos con reserva y a un precio de 6 euros por persona, mientras que por las tardes estará abierto para todo el público.

Los fines de semana y festivos la pista estará abierta de mañana y tarde para todo el público a un precio de 12 euros por persona, sin límite de tiempo. Eso sí los guantes son obligatorios y no están incluidos en el precio.

7 Alderdi Eder Del 14 de noviembre al 31 de enero Noria

Otra de las principales atracciones de esta Navidad será la Gran Noria de 32 metros de altura junto a la Playa de la Concha. Con 24 cabinas, cualquiera podrá disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas de la ciudad y la costa, mientras la iluminación navideña transforma el paseo en un espectáculo mágico. Ideal para toda la familia la noria estará abierta hasta el 31 de enero.

El precio del ticket para subir es de 6 euros y de 3 euros los lunes. Además contará con un horario de 10.30 a las 22.30 horas. El 24 y el 31 de diciembre el horario será de 11.00 a 14.00 horas. Mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero el horario será de 17.00 a 21.00 horas.