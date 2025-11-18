Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Izaro el 22 de diciembre de 2024 en el Kursaal durante la presentación de sus temas navideños. De la Hera

San Sebastián

La Navidad arrancará en Donostia con la actuación de Izaro y el encendido de luces a cargo de Iñaki Gabilondo

El espectáculo de drones 'Donostia Ametsetan', que repasará la historia de la ciudad, culminará el inicio de la campaña navideña en Alderdi Eder el próximo viernes día 28 a las 19.30 horas

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:21

Comenta

San Sebastián dará la bienvenida a la Navidad el próximo viernes día 28 a las 19.30 horas con un espectáculo de 500 drones que llevará por título 'Donostia Ametsetan'. Un show especialmente diseñado para la ciudad, con la firma de la empresa Flock Drone Art Studio, que repasará la historia de Donostia vinculando la narrativa a su pasado, presente y futuro, respetando su idiosincrasia y valores.

El acto inaugural de la campaña de Navidad dará inicio en Alderdi Eder con la actuación de Izaro, que cantará alguno de los temas de su disco dedicado a la Navidad titulado 'Gabonetan' que publicó el pasado año. Tras la interpretación de los temas navideños por parte de la cantante vizcaína, llegará el espectáculo de los 500 drones, del que solo se podrá disfrutar ese día. Una vez acabe el show en el cielo, llegará la inauguración de la campaña de Navidad y el encendido de luces que correrá a cargo del periodista donostiarra Iñaki Gabilondo. Un guiño al año del centenario de Radio San Sebastián-Cadena Ser, emisora desde la cual Gabilondo ha sido un refente indiscutible en el periodismo de este país.

El encendido de las luces de Navidad se mantendrá hasta el 6 de enero en todos los barrios de la ciudad. Este año iluminarán estas fechas más de medio millar de elementos luminosos en casi un centenar de calles, plazas y avenidas. En total, se han instalado en la ciudad 169 arcos, 181 motivos luminosos en farolas, 227 árboles decorados y cinco elementos de suelo que «darán forma a una iluminación elegante que combina diseño y eficiencia energética, gracias a la tecnología led y el consumo de energía renovable», ha dicho este martes Ane Oyarbide, concejala de Economñia y Empleo Local del Ayuntamiento de San Sebastián.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  4. 4 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  5. 5

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  6. 6 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  7. 7 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»
  8. 8

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  9. 9

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  10. 10 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Navidad arrancará en Donostia con la actuación de Izaro y el encendido de luces a cargo de Iñaki Gabilondo

La Navidad arrancará en Donostia con la actuación de Izaro y el encendido de luces a cargo de Iñaki Gabilondo