La Navidad arrancará en Donostia con la actuación de Izaro y el encendido de luces a cargo de Iñaki Gabilondo

San Sebastián dará la bienvenida a la Navidad el próximo viernes día 28 a las 19.30 horas con un espectáculo de 500 drones que llevará por título 'Donostia Ametsetan'. Un show especialmente diseñado para la ciudad, con la firma de la empresa Flock Drone Art Studio, que repasará la historia de Donostia vinculando la narrativa a su pasado, presente y futuro, respetando su idiosincrasia y valores.

El acto inaugural de la campaña de Navidad dará inicio en Alderdi Eder con la actuación de Izaro, que cantará alguno de los temas de su disco dedicado a la Navidad titulado 'Gabonetan' que publicó el pasado año. Tras la interpretación de los temas navideños por parte de la cantante vizcaína, llegará el espectáculo de los 500 drones, del que solo se podrá disfrutar ese día. Una vez acabe el show en el cielo, llegará la inauguración de la campaña de Navidad y el encendido de luces que correrá a cargo del periodista donostiarra Iñaki Gabilondo. Un guiño al año del centenario de Radio San Sebastián-Cadena Ser, emisora desde la cual Gabilondo ha sido un refente indiscutible en el periodismo de este país.

El encendido de las luces de Navidad se mantendrá hasta el 6 de enero en todos los barrios de la ciudad. Este año iluminarán estas fechas más de medio millar de elementos luminosos en casi un centenar de calles, plazas y avenidas. En total, se han instalado en la ciudad 169 arcos, 181 motivos luminosos en farolas, 227 árboles decorados y cinco elementos de suelo que «darán forma a una iluminación elegante que combina diseño y eficiencia energética, gracias a la tecnología led y el consumo de energía renovable», ha dicho este martes Ane Oyarbide, concejala de Economñia y Empleo Local del Ayuntamiento de San Sebastián.