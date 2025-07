«Musikak bizi gaitu. Sortzeak. Entzuteak. Eta beti defendatuko dugu»

Begoña del Teso Martes, 8 de julio 2025, 07:49 Comenta Compartir

Batak (Patxik) metala du gogoko. Hain gogoko ezen Judas Priestek Bilbon emandako kontzertutik iritsi baitzen gure hitzordura. Eta Iron Maidenek Madrilen eskainiko duen kontzertura joateko prest agertu zen. Besteak (Jonek) bluesa nahiago eta Txomin Artolaren semea den Urbilekin 'Belar Hostoak' 1978ko diskoaren abestien moldaketak egin ditu. Beraz, hortik dabil(tza) kontzertuak ematen. Hamaika taldetan daude sarturik, sortzen dute musika propioa eta rock bertsio akustikoak eskaini plazetan, terrazetan, kultur aretoetan. Hori egiten dutenean, Bikustik hartzen dute izen gisa. Duela gutxi Pagadi, Roberto eta Ricardo tabernen artean den oinezkoentzako eremu atsegina mukuru bete zuten. Ondarre bodegaren babesarekin. Bertan egin genuen berba handik egun gutxira.

– Bideo ugari dituzue internetera igota. Bideo onak. Baten bat Aitor Lauzirikak filmatua. Lekeition grabaturiko beste batean omenaldia egiten diozue goizegi joan zen lagun bati....

– ELAk (Alboko Esklerosi Amiotrofikoak) jota hil zitzaigun Carlos Cebrian 'Cebri'-ri. Gitarra jotzen zuen, baita beste hamaika tresna ere. Mila proiektutan izan zen sartua; Lili Moonen, Andrakanen ere bai. Bakarlari sortu zuenari LED jarri zion izena, 'Lunático Encerrado en un Balcón'. Guk sortutako Sinuöse kultur elkartearekin indar handiz hartu izan zuen parte. Merezia zuen gu berarekin akordatzea.

«Sinuöse kultur elkartea sortu genuen Elgoibarren. Asmoa? Musikari heltzea. Ezinbestean. Irailean badugu tradizio handiko jaialdia Elgoibarren. Aurten badatoz Sal del Coche (punk-funk) eta Niña Coyote eta Chico Tornado. Elgoibarren, bai»

– Badituzue instagramen 'reel' polit askoak, dibertigarriak ere.

–Bikustik gure taldeko kontzertuak iragartzeko egiten ditugu. Umorez. General Artetxe kalean eman genuen horretarako parkingetik ateratzen ari ginela filmatu genuen barrez. Komunetik irten ginelarik ere egin genuen behin beste bat Bikustik-eko kontzertuetan jendeak (guk barne) ondo pasatzea nahi dugu. Horrexegatik egiten ditugu broma horiek.

– Arrakasta izugarria duzue kaleko, plaiako, kultur zentroetako kontzertu horietan.

– Bai kantu ezezagunekin egiten ditugun bertsioekin bai hain ezagunak ez diren horiekin. Estimu handian dugu guk, esaterako, Chris Cornellen, 'You Know My Name'...

– Ez al da James Bond-en 'Casino Royale' filmaren kanta?

– Horixe. Ahotsa izugarria zuen Chrisek. Gitarra jotzen zuen ederki. Soungarden grungeko banda sortu zuen Seattlen.

– Ezinbestekoak bilakatu dira zuen kontzertuetan egiten dituzuen zinemaren medleyak...

– Bai, egia. Kapazak gara 'Flashdance' Paul Newman eta Robert Redforden 'Dos hombres y un destino'rekin nahasten. Jendea pozik saiatzen da pot-pourri horiek zer daukaten barruan asmatzen eta gustura ematen dugu denbora firin faran.

– Kuriosoa egiten zait eskarmentu hain handiko musikariak izanik, bertsioetako taldea sortu izana. Normalean, hasi berriak dira besteen kantak jotzen dituztenak. Trebatuko dira horrela eta gero musika propioa sortzeari heldu.

– Baina guk benetan ondo pasatzen dugu maite ditugun rock abesti klasikoak eta ez hain klasikoak akustikora egokitzen eta plazaratzen, Beatles, Led Zeppelin, Creedence Clearwaterreko kantak garagardo azoketan zein, bi aipatzeagatik, Bilboko Oker edo Zumarragako ZaparaZ kolektiboak antolaturiko festetan jotzen. Bada ere erronka bat...

– Zein?

–Ba, hain zuzen ere, akustikorako pentsatuak izan ez ziren kantak akustiko bihurtu. Badira batzuk baztertu behar ditugunak. Gainera, Bikustikeko istorioa plazer kontua da. Ez dugu promozionatzen. Deitzen badigute, primeran. Non jo aurkitzen badigute, perfektu. Baina gure beste proiektuekin bagabiltza eta zaila egiten bazaigu jotzea, ezezkoa ematen dugu. Lasai asko.

– Hamaika eta bat proiektutan zaudete, bai, buruz, bihotzez, belarri sartua. Ederra eta aspaldikoa Sotoko hotsak jaialdia...

– Urteak dira sortu genuela. Rukula taldeak jo du hor. Baita Willis Drumondek ere. Eta Gilipo Jazz taldeak, Broken Brothers Brass Bandek, Ainara Le Gardonek...

– Zuk, Patxik, abestiak sortu, lokaleko bolumena topera jarri eta Ekaitzen estudioan maketa grabatu zuen Fractality taldeko kidea izan zinen. Egun, Ehun Kilo mitikoarekin jotzeko gonbita jaso berri duzu.

–Aparretan, esnetan sentitzen naiz. Ohore izugarria da. Su ta Garrekin batera lehenak izan ziren euskara erabiltzen heavy metalean. Soinu potentea dute oraindik ere. Abadiñon izango gara irailean, Koba Live jaialdian.

– Jon, zu Arima Beltzan bateria jotzen zenuen. Hiru diska dituzu bakarlari gisa. Bluesa eta antzinako rock klasikoa dituzu kuttun. Zertan zabiltza orain Sorotan Belen gitarra-jotzailea eta abeslaria izan zen Urbil Artolarekin?

–Aitaren 'Belar Hostoak' lan leiendazkoaren armonia eta erritmo moldaketak aurkezten ari gara Euskal Herrian zehar. Baditut ere kontzertu dexente udan. Sugramas nire beste proiektuarekin. Hor 70eko hamarkadako rocka eta garai bereko blues energikoa dira nire apustuak.