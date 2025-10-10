Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier, Jakes, Aitor y, por supuesto, en la pegatina del grupo, Pernando, Pernando Amezketarra. IVÁN MONTERO

Ciudadanos

«Nuestra música no suena a punk. Suena a Arkale. Ruido específico»

Aitor, Jakes, Xabier | 'Odio', 'Indigno de ser humano', 'Pakok'... canciones caseteras

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:03

Comenta

Aitor Soria Frutos. Guitarra. Electricista que quiere estudiar algo relacionado con los audiovisuales o la Comunicación. Jakes Bernal Soriano. Bajo. Estudia en Ceinpro. Diseño Gráfico. ... Xabier Muñoz Aguirre. Batería. Cursa diseño de fabricación mecánica en el Instituto del Bidasoa. Siendo de Antxo y de Lezo, se conocen desde los tiempos del Pasai Lezo Lizeoa. Empezaron a ensayar en una huerta de Oiartzun. Con Oto, que lo mismo era guitarra que bajo pero se marchó a estudiar a Madrid. Ahora lo hacen en Txerrimuño, ese pedazo de espacio libre y libertario donde siempre está pasando algo. Sueñan con un conciertazo en otro sitio de leyenda, Mogambo. Están preparando maqueta. Irá a plataformas pero en físico la sacarán en K7. En cassette con ruido. 'Sucia' como una de sus canciones, 'Zarata zikinak'. Hablamos. En El Txofre, dos colacaos y una cocacola de por medio

