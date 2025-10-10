«Nuestra música no suena a punk. Suena a Arkale. Ruido específico»

Aitor Soria Frutos. Guitarra. Electricista que quiere estudiar algo relacionado con los audiovisuales o la Comunicación. Jakes Bernal Soriano. Bajo. Estudia en Ceinpro. Diseño Gráfico. ... Xabier Muñoz Aguirre. Batería. Cursa diseño de fabricación mecánica en el Instituto del Bidasoa. Siendo de Antxo y de Lezo, se conocen desde los tiempos del Pasai Lezo Lizeoa. Empezaron a ensayar en una huerta de Oiartzun. Con Oto, que lo mismo era guitarra que bajo pero se marchó a estudiar a Madrid. Ahora lo hacen en Txerrimuño, ese pedazo de espacio libre y libertario donde siempre está pasando algo. Sueñan con un conciertazo en otro sitio de leyenda, Mogambo. Están preparando maqueta. Irá a plataformas pero en físico la sacarán en K7. En cassette con ruido. 'Sucia' como una de sus canciones, 'Zarata zikinak'. Hablamos. En El Txofre, dos colacaos y una cocacola de por medio

– Decís que no suena a punk pero en uno de los comentarios a un YouTube vuestro, el de un ensayo en la huerta de Oiartzun (donde suena de pronto un móvil) alguien escribió '¿Alguien escuchando esto en 2024? Ya no se hace música como esto'. Y otro más informó: Se lo puse a mi abuelo y se tiró de las escaleras, ese tema bota fuego'.

– Fue hace dos años, sí. Estábamos ensayando en el terreno que nos habían cedido nuestros padres, en Arkale. No había electricidad así que usábamos un generador que siempre se estropeaba. Siempre había que llevarlo a arreglar y siempre volvía a romperse. Es cierto, sonó el móvil. Lo poníamos en un gancho y grabábamos el ensayo. Pero alguien llamó y la llamada se metió en la grabación. Nos pareció que quedaba bien. Tocábamos 'Sociedad buruhaundi' y aún estaba Oto en el grupo. En cuanto a lo de sonar o no sonar a punk...

«¿A quiénes escuchamos? A Cirrosis y Mikel Laboa. A Ximaur (colegas) y Simon & Garfunkel. A Zarratak (colegas) y a Eskorbuto. A Los Electroduendes y a Duncan Dhu. A Las Grecas y a Kany West o Charlie García. A Almendra y Albert Pla o UK Sups.. ¿Qué leemos? Bécquer...»

– Acabad la reflexión. Y habladnos de Oto.

– Claro que sonamos a punk. Porque somos una banda de punk. Pero con la frase del titular queríamos decir que no repetimos lo que ya ha sonado, lo que otros hicieron. No nos gusta hacer versiones. No somos gente que haga 'covers'. Nosotros sonamos a nosotros porque hacemos nuestra música. Y porque en nuestros sonidos caben todas las referencias que damos por ahí. Y más. Que van desde Lertxundi hasta el 'Zaude lasai' de Laboa. Ahora mismo, ya has visto, nos hemos puesto a cantar el 'Haize Hegoa, gau epela'. Somos punk pero nuestras canciones, 'Odio', 'Pakok', 'Indigno de ser humano', 'Frustración'... tienen eso, ruido específico. ¿Qué quieres saber de Oto? ¿Que llamarse se llama Martin?

– Por ejemplo qué lleva tatuado en el muslo...

– Nuestro emblema, nuestro logo. Que es... mira la pegatina. Lo vamos a sacar también en camisetas. Para cuandopresentemos nuestra maqueta o nuestro videoclip al concurso del Kursaal...

– Señor, esa es la caricatura de... pero está en...

– Sí, la de Pernando Amezketarra, el bertsolari bromista, el de los dibujos de ETB. Y sí, la hemos puesto rematando una de las aspas de un lauburu.

– Brutal. Ahora otra pregunta. Detrás del título de vuestra canción 'Pakok' hay dos referencias, creo. Y las dos, morrocotudas.

– Son guapas, sí. Por un lado es un homenaje a Pako Galán, el batería de Eskorbuto, uno de mis grandes ídolos (hablo yo, Xabi). Le conocimos en persona hace poco en Bilbao. Fue una pasada. Por otro lado, le pusimos una 'k' en recuerdo a un juego que siempre nos gustó de críos, 'Clash of the Clans'. Todos lo llaman 'COC'.

– Es ese en el que los jugadores tienen que construir una aldea, ¿no? Y atacar las de los demás.

– Ese, sí. Salió en 2012.

– Creo que os gusta el rock argentino. Algunos hemos sido siempre de Tequila...

– Nosotros de Almendra. Según casi todos fueron los fundadores, junto a Los Gatos y Manal, del rock argentino. A finales de los 60. Uno de sus grandes temas, y de nuestros favoritos, es 'Fermín'.

– Compuesto por L. Alberto Spinetta es una balada mítica. Y según Wikipedia, 'estructurada con acordes complejos y disonancias y el respaldo de un órgano'. Con una buena letra. La de vuestras canciones, por cierto, no están nada mal, brutas y directas...

– 'Atrapado en este mundo no tengo identidad- Tirado en mi cuarto, vacía la soledad. Morí hace tiempo bajo el aguacero. De aquella noche guardo un bonito recuerdo. Desde la ventana observo el Más Allá...'

– Vuestras tres últimas (por ahora) canciones son....

– 'Dime tu nombre' que tiene algo de Duncan Dhu y de Simon&Garfunkel; 'Sueños de muerte', inspirada en la Rima LXXVI de Bécquer, la que empieza 'En la imponente nave del templo bizantino vi la gótica tumba a la indecisa luz...'. En cuanto a 'Zarata zikinak' tiene ritmos acelerados. Todo pura energía punk. La que necesitamos. Los jóvenes somos hoy muy libres pero a veces damos vueltas y más vueltas sin saber qué hacer con la libertad...