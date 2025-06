«En la música, los silencios; en el deporte, los descansos. Al comer, sano»

Hijo de Félix, comerciante de renombre con su tienda Bolsos Etorri de Gran Vía, y de Pilar, alumna que fue de Elizaran y miembro de ... muchos y afamados coros, Mikel tiene el grado medio de piano, se ha formado para el canto con buenos maestros líricos y con el método Estill Voice Training. y habiendo querido ser psicólogo porque deseaba ayudar a los demás, ha acabado ocupándose del bienestar nutricional y deportivo de mucha gente desde su gabinete, sito junto a las vías del tren, en la calle cuyo nombre rinde homenaje a la gran dramaturga Dolores Agirre.

– Musicalmente hablando eres canterano del Conservatorio pero también de la Musika Eskola de Atotxa y ya nos dirás en qué consiste ese Estill Voice Training...

– Me ha formado gente tan buena como Karmele Iriarte y tengo amigos como Santiago Banda, organista que estudió con Esteban Elizondo y fue Premio de Honor Fin de Carrera. Soy tan afortunado que en los coros a los que pertenezco (es un lujo, un honor) canto con auténticos compositores y músicos salidos de Musikene. Eso me sucede en Kup, dirigido por Gabriel Baltés, tan grande que en Eslovenia ganó hace unos años el premio al mejor director por la mejor interpretación de la obra 'Elisabethae vero implentum ' de Jacobus Gallus. Con Suhar, conducido por Esteban Urzelai (fue alumno de Gabriel en Musikene), hemos estado en China y este año iremos a Taiwán. En cuanto al Estill Voice Training...

«Cantar en el gran espectáculo del Buen Pastor, en 'Luminiscence', es un reto para cualquier coralista. No solemos hacerlo con sistemas de sonido, con el director llevando 'inears', y con video mapping. Pero nos acostumbraremos. Hay tiempo, hasta septiembre tenemos más de 30 sesiones»

– ¿Sí?

– Leerás que es un método que contempla el canto como una «actividad atlética y divide el entrenamiento en tres campos: la técnica, la artística y la magia/metafísica. La técnica separa la mecánica de la voz del arte». También resulta que se enfoca a formas de cantar más pop, y variadas que otros cursos que se centran mayormente en el canto lírico. Desarrollas, por ejemplo, la 'voz aireada', muy interesante si cantas con micrófono. El aire siempre da calidez a la voz, la redondea...

Cuéntanos la aventura china.

– Brutal. Increíble. Estuvimos en Pekín y en Chengdú, capital de la provincia de Sichuan. Cantamos piezas tan dispares como 'La cucaracha' o 'Pseudo Yoik', una canción humorística en torno al folklore de Laponia. Muy moderna y exigente. Coreografiamos nuestros conciertos. Ante un público muy ruidoso. No por falta de respeto sino porque es su forma de acudir y estar en las salas. Al principio te asombra. Acabábamos de ganar el concurso Masas Corales de Tolosa y aunque sabemos que hemos revolucionado la imagen de los coros de voces másculinas nos costó un poco entender que en Chin los códigos de escucha son otros. En cuanto lo pillamos, disfrutamos a tope

– ¿Qué repertorio estáis preparando para Taiwán?

– Empezamos ya a ensayarlo. Os parecerá increíble pero llevaremos obras del compositor finés Jaakko Mäntyjärvi (el autor junto a Eric Ericson y Accentus de 'Seudo Yoik') con letras en euskara.

–¡¡¡???

– Sí, sí. Con letras que parecen casi sacadas de libros para aprender euskara pero que tienen detrás al lingüista Alan Roy King que investigó nuestro idioma y el náhuatl mexicano. Jaakko propone 'Hiru gaukanta euskaldun eta Tabernako abesti bat'.

–¡Están en Spotify! Interpretadas por un coro masculino de Helsinki, el Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulaja.

– Pues sí. Sorprendente ¿verdad? 'Ardotxo Zuria' está también en Apple. Jaakko es traductor, coralista y director de coros y uno de los compositores finlandeses actuales más aclamados.

Nos falta citar tu tercer coro, ese con el que intervienes en el espectáculo 'Luminiscence'.

– El Bayonne Pays Basque fue creado por Jordi Freixa, que estudió en el Orfeón Donostiarra, y en Milán. Somos dos ochotes, uno femenino y otro masculino. Nuestro repertorio es más clásico y con claras raíces vascas.

– Hemos hablado largo de tu pasión. ¿Pasamos a tu profesión?

– Trabajo en la pérdida de peso y el coaching nutricional. Me encargo de la nutrición de muchos deportistas, teniendo siempre en cuenta que no todos los deportes consumen la misma cantidad de energía ni exigen del cuerpo el mismo esfuerzo. Soy entrenador personal, me ocupo de que esos deportistas alcancen la mejor proporción entre los diferentes componentes que conforman el cuerpo humano, grasa, músculo, hueso y agua. Creo que una buena nutrición es la mejor medicina y su influencia, clave en la prevención de patologías. Huyo eso sí, de extremismos. Ni dietas draconianas ni machaque en el gimnasio.

– En la música, los silencios son importantes. En el deporte, el descanso. En la alimentación, lo sano. Sin agobios ni miedo. Ni sensación de pecar si te 'pasas' alguna vez.

– Más o menos. El silencio es parte de la música. El descanso, del deporte y comer equilibrado, del placer de alimentarse bien.