Los cementerios están listos para Todos los Santos.

Música, exposiciones y encuentros, para el Día de Todos los Santos

Las inmediaciones de los cementerios se preparan para la jornada del próximo sábado

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 18:58

Los cementerios municipales de Polloe, Altza e Igeldo se preparan ya para la visita de miles de personas el próximo sábado, 1 de noviembre, día ... de Todos los Santos. Es una jornada que se aprovecha para adecentar panteones, nichos y sepulturas y recordar a los seres queridos, dejando flores y otros recuerdos.

Música, exposiciones y encuentros, para el Día de Todos los Santos