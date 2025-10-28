Música, exposiciones y encuentros, para el Día de Todos los Santos

Los cementerios municipales de Polloe, Altza e Igeldo se preparan ya para la visita de miles de personas el próximo sábado, 1 de noviembre, día ... de Todos los Santos. Es una jornada que se aprovecha para adecentar panteones, nichos y sepulturas y recordar a los seres queridos, dejando flores y otros recuerdos.

La Guardia Municipal desarrollará labores de vigilancia y control para evitar problemas en el entorno de estos equipamientos. A la limpieza habitual de los cementerios se ha añadido una limpieza en profundidad de la plaza de acceso a Polloe, además de las aceras de las calles principales.

Se recomienda el uso del transporte público para acudir al cementerio, evitando así problemas de tráfico. Para facilitar la compra de plantas y flores, se han autorizado una serie de puestos de venta en los aledaños del cementerio.

Con motivo del VI Festival Dando vida a la muerte: Porque la muerte importa, Polloe acogerá una serie de breves actuaciones musicales que se celebrarán el sábado. El evento 'Isiltasuna afinatzen–Afinando silencios' está organizada por Bidegin, la asociación de apoyo al duelo de Gipuzkoa. El objetivo es recordar la memoria de los difuntos y ayudar con música y cantos a quienes acuden estos días al cementerio. El evento se realizará de 12.00 a 14.00 horas en distintos puntos del cementerio.

También se ha previsto la actividad 'Antes de morir quiero' en un muro que se colocará del viernes al domingo en el paso peatonal del túnel de Ondarreta, un proyecto de arte global que invita a reflexionar sobre la mortalidad.

Además habrá dos 'death cafés' en Tabakalera el 4 de noviembre, de 17.30 a 19 horas, uno en euskera y otro en castellano, para fomentar la conciencia social de la muerte (para participar en estos encuentros es necesario confirmar asistencia en 'osasuna@donostia.eus' o 943483878).