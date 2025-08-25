Música y artes plásticas en La Central

Joti Díaz Lunes, 25 de agosto 2025, 08:01 Comenta Compartir

El pasado jueves, con motivo de la presentación del Programa Amigos de La Central, se celebró en la galería de la donostiarra calle Nueva un evento en el que se fusionó la música con las artes plásticas de la mano del músico Paul San Martín y el pintor Antonio Peña.

Los dos artistas se unieron para crear una performance en la que al ritmo del teclado y de la magnífica voz de Paul San Martin (Donostia 1979), el pintor Antonio Peña (Azpeitia, 1962) iba creando en directo una obra llena de color y texturas.

Paul nos hizo disfrutar del blues, su gran pasión desde que a los 12 años comenzó con el piano clásico y enseguida sintió la llamada de ese género musical a través de grupos de Rhytm & Blues británico de los 60. Lleva en los escenarios desde los 15 años y ha colaborado con grandes como Nico Wayne, Toussaint, Lluis Coloma, Migo Balaguer o el legendario Billy Boy Arnold. El último álbum publicado es un homenaje a Bessie Smith junto a la cantante Itziar Yagüe (disco a piano y voz). Con su grupo Stay Blues ha participado en diferentes festivales de Blues, entre ellos el Festival de Jazz de San Sebastián.

Por su parte Antonio Peña, protagoniza la exposición 'Isegoria' que se muestra actualmente en La Central. Como recientemente ha escrito la catedrática y doctora en Historia del Arte, Montse Fornells, que se encontraba presente en la actuación «la versatilidad del artista nos ofrece algunos cuadros con siluetas humanas que se recortan, pero que al mismo tiempo se diluyen en un entorno cromático-lumínico dándoles un aire poético y metafísico, dejando en evidencia el sentido humanista y filosófico de su autor».

Además de los ya citados, estaban: Antxon Blanco (exadjunto a la dirección de El Diario Vasco) y su esposa Ana Uribesalgo, Idoia González (RRPP Mirador de Ulia) y Gustavo González (abogado), Mila Beldarrain (escritora), Eduardo San Martin y Xabi San Martin, Estela Gargano, Begoña Ameztoy (escritora), Nisa Goiburu (pintora), Pedro Formariz (escultor), José Ignacio Hernández (fotógrafo), Nora Pilarte (pintora), Roberto Martín (ceramista), Carlos Peregrina (abogado), Gonzalo Bajo (abogado), Gloria Tolosa (profesora), Elias Arizmendi y Mirari Telletxea (profesores) y Arantxa Basterrechea (abogada).