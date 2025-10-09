Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amaia Cuesta, con los vestidos que diseña. IVÁN MONTERO

Ciudadanos | Amaia Cuesta Bardají

«Somos mujeres, de aquí, y hacemos mercados, así que nos llamamos LM»

De menta y fresa; de vichy seersucker y Liberty. Ella es Mint& Fraise

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:07

Estudiar lo que se dice estudiar estudió Magisterio y Psicopedagogía pero trabajar trabajó en tiendas de ropa y gestorías. Hasta que un 31 de diciembre ... se fue al paro. Y recordó que siempre le habían entusiasmado las telas y los tejidos. Así que se puso a hacer lazos y otras maravillas textiles. Sus amigas se las quitaban de las manos. Llegó una baja maternal (es madre de Adam) y tiempo después estalló la pandemia. Aprendió a coser. Bien. Ahora es artesana autónoma, diseña vestidos (sus modelos 'flúor' desataron el furor) foulards, pantalones. Se llama su empresa (el taller está en su casa, entre el Antiguo y Aiete) Mint&Fraise. Se ha juntado con otras creadoras y han montado la asociación LM, Lokal Market.

