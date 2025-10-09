«Somos mujeres, de aquí, y hacemos mercados, así que nos llamamos LM»

Estudiar lo que se dice estudiar estudió Magisterio y Psicopedagogía pero trabajar trabajó en tiendas de ropa y gestorías. Hasta que un 31 de diciembre ... se fue al paro. Y recordó que siempre le habían entusiasmado las telas y los tejidos. Así que se puso a hacer lazos y otras maravillas textiles. Sus amigas se las quitaban de las manos. Llegó una baja maternal (es madre de Adam) y tiempo después estalló la pandemia. Aprendió a coser. Bien. Ahora es artesana autónoma, diseña vestidos (sus modelos 'flúor' desataron el furor) foulards, pantalones. Se llama su empresa (el taller está en su casa, entre el Antiguo y Aiete) Mint&Fraise. Se ha juntado con otras creadoras y han montado la asociación LM, Lokal Market.

– 'Lokal' con 'k' de 'kilo'.

– Para que quede bien claro que además de ser mujeres y organizar mercados somos de 'akí'.

– Entendido. Y tus compañeras en esa organización/asociación local de artesanas que montan mercados sin ánimo de lucro, ¿quiénes son?

– Ana Olabarrieta, de Le muguet_deco. Decora bandejas, platos o menaje de vidrio con papel mediante la técnica 'decoupage'...

– Que consiste en...

– Cortar de forma original materiales de papel o tela para luego pegarlos en superficies de todo tipo. En su caso, lo dicho, vajillas.

– Sigue nombrando a más cómplices comfabuladas en LM...

– La cosmética natural de Edurne y su marca Kikis Nature. Los bolsos de Estibaliz Aginagalde con su Mxuk, una marca totalmente slow . Bolsos hidrófugos 'made in Azpeitia' aunque ella viva en Zarautz. Las joyas de Laura y de Miriam. Laura se apellida Albistegi es de Eibar y su marca es Gigil.design, trabaja piezas únicas con oro laminado , piedras semipreciosas y madera. Las de Miriam se llaman Norte.Jewellery y son minimalistas, geométricas y con piedras naturales.

«Hay, sí, una cultura del mercadillo, esos lugares maravillosos donde compras bragas a 2 euros, pero lo nuestro es otra cosa. Somos artesanas y la artesanía no 'pega' bien con lo on line, lo virtual. Por eso buscamos espacios donde nuestros productos se vean en tres dimensiones y se toquen»

– De todos los tejidos que tú tanto amast trabajas prácticamente con dos, el vichy seesucker y, no es mala elección, esa marca mítica, Liberty. ¿Por qué? La IA me dice que el primero es...

– Una tela de algodón con el diseño clásico de cuadros vichy (un patrón de dos colores, generalmente sobre fondo blanco) combinada con la textura arrugada y liviana del tejido seersucker, una tela eterna con rayas en relieve. En cuanto a Liberty, me impresiona en todas sus variedades, desde el algodón acolchado Lasenby hasta el popelín de algodón Piccadilly, pasando por el algodón tipo seda Tana Lawn, la mezcla Lantana 80% algodón 20% lana. O esa Burwood en 70% lana y 30% seda, el algodón de pana más suave del mundo.

– Un buen día Laura, Estibaliz, Edurne, Ana, Miriam y tú decidisteis juntaros, crear y poner en marcha LM. ¿Por y para qué?

– Nuestra aventura tiene todavía menos de un año de vida. Nos juntamos porque la unión hace la fuerza. Nos juntamos porque es muy difícil encontrar espacios donde mostrar nuestro trabajo. Nuestro mundo es el de las redes sociales y la venta on line pero para artesanas como nosotras que nuestros clientes puedan tocar nuestras piezas y darse cuenta de qué y cómo están hechas es primordial. A veces alguna tienda te deja un corner, una estantería, pero los márgenes de ganancia son muy escasos (lógico, los comercios han de pagar luz, impuestos, nosotros no cobramos las horas que metemos...). Así que decidimos organizar mercados. Mercados donde poder reunirnos con nuestros clientes y hacer nuevos. Reunirnos también con otros artesanos. Artesanas de verdad. Quiero decir, gente que no compre las telas en Asia, gente que produzca en Gipuzkoa. Lo nuestro es slow, lo nuestro es real. Lo nuestro es apoyar lo local.

– ¿Porque la gente lo pide?

– Cada vez más. Ya te hacen preguntas sobre los procesos de producción y de dónde procede el género. Entienden que aquí cada pieza es única.Y aceptan que esa exclusividad y ser un eslabón importante de la economía circular va a resultar más 'caro' que si compraras en centros comerciales piezas hechas en serie. Pero saben que merece la pena. Por nosotros, por el futuro. Por un comercio sano y justo.

– Aún no habéis cumplido el año, cierto.Pero habéis organizado mercados en el hotel Londres y en el pasadizo de San Martín.

– Así es. Y hemos aprendido mucho. Por ejemplo, el de San Martín funciona muy bien los sábados y el del Londres, el domingo.

– Ahí va, ¿por qué será?

– Porque el domingo la gente va paseando por La Concha, ve el cartel de 'Market' y entra. Ese día nadie pasa por el túnel comercial de San Martín, que sin embargo un sábado está a tope de curiosos, compradores y público en las terrazas. Por lo mismo que funcionaron muy bien los dos primeros fines de semana de septiembre y no tan bien los dos últimos,por 'la cuesta de septiembre', tan dura como la de enero.

– Vaya. ¿Más planes LM?

– Los cuatro viernes y sábados de diciembre. Christmas Lokal Market. En San Martín.