Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la AP-8 en Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera
Arantza en su casa. Con su libro. Fotografiada por su hijo. A próposito se puso esos pantalones de colores, y con un 'animal print' divertido. JIM

Ciudadanos | Arantza Ibarra Basañez

«Ser mujer no garantiza la bondad ni los lazos familiares te definen»

Hoy presenta su 'Las sombras no tienen género' en la sede de Gehitu

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:20

Comenta

Alas 19 horas. En el paseo Colón 50/Zabaleta 47, en la sede de la mítica Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del País ... Vasco, Arantza, que es de Ondarroa, estudió el bachillerato en Donostia, iba para Ingeniera Aeroespacial y al final estudió informática musical, que ha dirigido películas (una en Zugarramurdi), ilustrado (y escrito) libros; trabajado en el mundo editorial en Burgos, es miembro de la Academia de Cine de España y actualmente labora en telecomunicaciones en Pamplona, presenta su libro recién editado en Antequera (ya saben, 'Salga el sol por Antequera y póngase por dónde quiera'), Málaga. Hablamos antes de la cita. Hablamos del filme 'Los domingos' y de 'Sorda'. También de la incertidumbre. Y de Carmen María Machado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  7. 7 El Superior vasco eleva a 88 años de cárcel la pena al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos sexuales a once menores
  8. 8

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Ser mujer no garantiza la bondad ni los lazos familiares te definen»

«Ser mujer no garantiza la bondad ni los lazos familiares te definen»