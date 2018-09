Las bicis y la imagen de San Sebastián Foto aportada por Movilidad sobre la situación de la zona el lunes, antes de que los agentes cortaran los candados y se llevaran las bicis. Movilidad considera que candarlas en determinadas zonas ofrece «una imagen de ciudad descuidada» | El PP denuncia que la grúa se lleva vehículos «sin cumplir las previsiones contenidas en la ordenanza», por lo que interpelará a Goia en el Pleno AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 21 septiembre 2018, 06:34

El Departamento de Movilidad señaló ayer que ha retirado en los últimos días 31 bicicletas estacionadas fuera de las parrillas, la mayoría de ellas candadas por sus dueños en la barra que delimita los jardines del Boulevard al no existir sitio en los aparcabicis de la zona. La concejala del ramo Pilar Arana argumentó que la ordenanza de circulación impide esta práctica que en determinadas zonas «ofrece una imagen de ciudad descuidada». El PP cree que la normativa municipal no ampara esta actuación contra las bicicletas y ha presentado una interpelación urgente para que el alcalde explique en el Pleno los motivos de esta medida adoptada en plena Semana Europea de la Movilidad.

La polémica ha tenido como escenario las inmediaciones del Ayuntamiento, donde los agentes de Movilidad y del servicio de la grúa, han actuado las tardes del lunes, martes y miércoles retirando decenas de bicicletas candadas a la barra que delimita los jardines. Los ciclistas suelen estacionar en este lugar cuando no encuentran plaza en los aparcabicis instalados en varias zonas del Boulevard. Esta intervención suscitó las protestas de los viandantes que fueron testigos de cómo los agentes cortaban con rotaflex los candados y subían las bicis al vehículo de la grúa. El artículo 43.7 de la ordenanza de circulación de la ciudad dice que si no hay sitio para estacionar las bicis en las parrillas habilitadas al efecto «podrán estacionarse en otros lugares, siempre que no osbtaculicen el tránsito peatonal ni la circulación de vehículos y en ningún caso podrán sus usuarios sujetarlas a los troncos de los árboles ni a otros elementos del mobiliario urbano sobre los que puedan causar desperfectos o impedir su normal uso, ni estacionarlas en aceras con anchura total inferior a 3 metros».

La asociación de ciclistas urbanos Kalapie, el grupo municipal del PP y algunos juristas que han analizado la norma creen que este artículo no permite actuar como se ha hecho esta semana porque la retirada de las bicicletas está condicionada a que «puedan causar desperfectos» en el mobiliario urbano «o impedir su normal uso», algo que que no se produce en este caso porque la barra no tiene un uso concreto.

La concejal de Movilidad, Pilar Arana, considera que la ordenanza impide, sin más condiciones, que las bicicletas puedan ser amarradas al mobiliario urbano. Afirma que candar las bicis a la barandilla de separación del jardín del Boulevard «es una práctica extendida» que se produce incluso cuando hay plazas libres en los aparcabicis de la zona. «Siendo el Boulevard un lugar céntrico y muy emblemático, con gran afluencia de personas, el Ayuntamiento entiende que no es de recibo dejar que las bicicletas se canden en determinadas zonas», porque «ofrecen una imagen de la ciudad descuidada y que motiva no pocas quejas por parte de los vecinos». Un caso parecido, para la concejala, es cuando se candan bicis a la barandilla de La Concha.

Movilidad precisa que la multa en estos casos asciende a 90 euros (42 por pronto pago), no 200 euros como fuentes de Kalapie señalaron ayer a DV, después de que el Ayuntamiento declinara responder al periódico sobre cuántas multas y de qué cuantía se habían tramitado. El Departamento de Arana señaló que analiza ubicaciones para instalar nuevos aparcabicis, aunque matiza que «no siempre puede haber sitio cerca de donde se quiere aparcar, pero eso no justifica que se pueda aparcar en cualquier lugar».

El concejal del PP Txema Murguiondo ha tramitado una interpelación al Pleno por vía de urgencia para que el alcalde responda a la «retirada arbitraria» de bicicletas del Boulevard. Este grupo quiere saber los motivos de esta actuación, porqué se ha actuado «sin cumplir las previsiones contenidas en la ordenanza», las razones de que se actúe así cuando «no hay alternativa de aparcamiento» y para saber si se van a instalar más aparcabicis «como clama la mayoría de ciudadanos».