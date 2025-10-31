Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los dos carriles de entrada a la ciudad desde el paseo Riberas de Loiola con el radar. Gorka Estrada
San Sebastián

Movilidad instalará el año que viene pasos de peatones elevados en Riberas

Yarza señala que se ha cambiado el ciclo semafórico del paseo Riberas de Loiola y que trabajan en nuevas soluciones para calmar el tráfico en el barrio

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:13

Comenta

Las reclamaciones en materia de seguridad vial de los vecinos de Riberas de Loiola llegaron ayer, otra vez, al Pleno municipal. Tal y como sucedió ... en diciembre de 2023, el equipo de gobierno se comprometió a solucionar los problemas de movilidad que denuncian los vecinos y que afectan sobre todo a la avenida de Barcelona y al paseo Riberas de Loiola. Olatz Yarza, concejala de Movilidad, fue la encargada de responder a una moción de control que presentó ayer en Pleno EH Bildu y que fue aprobada por la mayoría de la corporación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  2. 2 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  3. 3 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  4. 4 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  5. 5

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  8. 8

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en Donostia estudiaba en Alicante
  9. 9

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  10. 10 El kiosko que cierra en el Centro de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Movilidad instalará el año que viene pasos de peatones elevados en Riberas

Movilidad instalará el año que viene pasos de peatones elevados en Riberas