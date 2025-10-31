Movilidad instalará el año que viene pasos de peatones elevados en Riberas

Las reclamaciones en materia de seguridad vial de los vecinos de Riberas de Loiola llegaron ayer, otra vez, al Pleno municipal. Tal y como sucedió ... en diciembre de 2023, el equipo de gobierno se comprometió a solucionar los problemas de movilidad que denuncian los vecinos y que afectan sobre todo a la avenida de Barcelona y al paseo Riberas de Loiola. Olatz Yarza, concejala de Movilidad, fue la encargada de responder a una moción de control que presentó ayer en Pleno EH Bildu y que fue aprobada por la mayoría de la corporación.

La responsable de Movilidad explicó que Riberas es un barrio con una configuración «compleja», con mucho tráfico en sus calles, avenidas y paseos. Señaló que el departamento que dirige lleva tiempo trabajando en ofrecer las mejores soluciones posibles a los vecinos, pero reconoció «dudas sobre las soluciones que se pueden tomar. Necesitamos tenerlas claras antes de ponerlas en práctica. Pero estamos en ello». Sí que dijo que los ciclos semafóricos del paseo Riberas de Loiola ya se han cambiado y que la previsión de Movilidad es que a lo largo del próximo año se realicen actuaciones de calmado de tráfico en el barrio a través de pasos de peatones elevados.

Los vecinos también solicitaban a Movilidad situar el radar que hay en un lateral de ese paseo en la mitad de la vía de entrada y salida de la ciudad. Yarza dijo, al contrario de lo que piensan los vecinos, «que el radar actual capta todos los carriles y en ambos sentidos. Esto se debe a que la cámara no está configurada para sacar la foto de frente, sino que saca las fotos ladeadas. Por lo que estando en la esquina y mirando lateralmente, lo ve todo. Si se coloca en la mediana del paseo, solo vería la mitad».

«Pido perdón a los vecinos»

Yarza también aprovechó la ocasión para «pedir perdón a los vecinos» del barrio por no haber compartido con ellos las conclusiones extraídas de la reunión que mantuvieron el 16 de septiembre de 2024. La moción aprobada ayer compromete al gobierno municipal a convocar antes de que acabe el año una reunión abierta en el barrio para dar cuenta de los pasos dados y los que se van a dar en el futuro.