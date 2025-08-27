El Ayuntamiento enviará durante el mes de septiembre las nuevas viñetas de la OTA

El próximo lunes, el Ayuntamiento de Donostia comenzará con el envío de las más de 17.000 viñetas de residente para el estacionamiento en zonas ... OTA. Su uso será obligatorio a partir del 1 de octubre con el objetivo de facilitar las labores de vigilancia del aparcamiento en momentos que requieren de una regulación excepcional del tráfico.

«Se trata de una de las novedades más relevantes e inminentes dentro de los cambios que el consistorio va a implantar en el sistema de regulación de aparcamiento en superficie de la ciudad», ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.«Si bien en 2023 se determinó la eliminación de esta viñeta debido a los inconvenientes administrativos que generaba y la capacidad técnica para la vigilancia de las zonas reguladas por otros medios, tras evaluar la medida se determinó que su uso facilita otro tipo de controles en ocasiones en las que la identificación visual por parte de los Agentes de Movilidad o Guardia Municipal debe ser ágil y rápida». La alcaldía cita como ejemplos a situaciones de tráfico restringido, de congestión o eventos.

Así, a partir del 1 de septiembre y a lo largo de todo el mes, cada una de las 17.000 personas de la ciudad autorizadas como residentes OTA y personas con movilidad reducida (viñeta MM) recibirán en su domicilio una comunicación personalizada con su nueva viñeta.

El Ayuntamiento ha apuntado que las personas que cuenten con viñetas antiguas deberán retirarlas y colocar el nuevo adhesivo en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, de manera que sea fácilmente visible desde el exterior, a partir del 1 de octubre. «Esta nueva viñeta permitirá también homogeneizar el diseño de todos los distintivos de la ciudad, evitando un posible uso fraudulento del mismo».

De cara a la correcta recepción de este distintivo, las personas con autorización que hayan cambiado de residencia dentro del mismo sector y no lo hayan comunicado al Departamento de Movilidad, deberán comunicar su nueva dirección lo antes posible. En caso de no recibir el distintivo o ante cualquier otra incidencia, se habilitarán un teléfono de contacto y un correo electrónico: 603 817 714 y tao_ota_donostia@eysaservicios.com