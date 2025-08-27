Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vehículos aparcados en la zona regulada por la OTA. DV

El Ayuntamiento enviará durante el mes de septiembre las nuevas viñetas de la OTA

Su uso será obligatorio a partir del 1 de octubre con el objetivo de facilitar las labores de vigilancia del aparcamiento

M. C.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:19

El próximo lunes, el Ayuntamiento de Donostia comenzará con el envío de las más de 17.000 viñetas de residente para el estacionamiento en zonas ... OTA. Su uso será obligatorio a partir del 1 de octubre con el objetivo de facilitar las labores de vigilancia del aparcamiento en momentos que requieren de una regulación excepcional del tráfico.

