Movilidad analizará si se implanta la OTA en Bidebieta ante los problemas para aparcar

Aparcar en Bidebieta es una odisea. Los vecinos de este barrio dan vueltas y vueltas y no encuentran plaza, sobre todo por las tardes y ... noches. El PP llevó ayer una interpelación a la Comisión de Espacio Público en la que instaba al ejecutivo a estudiar la implantación de la OTA, una opción que aunque el Departamento de Movilidad no cree que solucione los problemas, se pondrá encima de la mesa municipal si continúan o se agravan las dificultades.

La demanda de plazas que genera el polideportivo, el aumento de viviendas en los últimos años en el barrio, las obras de construcción del centro Adinberri en el cercano Trintxerpe y la supresión de plazas en esa zona, la reciente OTA colocada en este barrio de Pasaia y la buena comunicación en bus de Bidebieta con el centro de la ciudad son algunos factores que alimentan el que se utilice este barrio del distrito Este para dejar el coche por parte de personas que no viven en él.

El PP denunció hace unos días que los residentes de Bidebieta «llevan demasiado tiempo padeciendo la dificultad de encontrar aparcamiento cerca de sus viviendas, sobre todo en determinadas franjas horarias. La ampliación de la OTA permitiría una mejor gestión del estacionamiento y garantizaría que los vecinos tengan prioridad a la hora de aparcar en su propio barrio», indicó el portavoz Borja Corominas. Ayer fue el concejal Jorge Mota quien defendió una interpelación dirigida a la responsable de Movilidad, en la que señalaba que «la OTA es una herramienta eficaz para regular el estacionamiento y reducir la presencia de conductores de otros barrios y foráneos que, en muchas ocasiones, ocupan plazas en las zonas residenciales sin control». «Su implantación en otros barrios, como Loiola, ha demostrado ser útil para evitar la saturación del aparcamiento y favorecer una mayor rotación».

La concejala de Movilidad, Olatz Yarza (PNV), señaló que su departamento analizará esta posibilidad en función de cómo evolucione la situación, pero mostró su escepticismo sobre que la regulación del estacionamiento vaya a resolver todos los problemas de aparcamiento de los vecinos. Una primera pega que observó ante esta posibilidad es que la OTA no se ha implantado hasta ahora en Donostia «en barrios no adyacentes a la zona actualmente regulada». Es decir, que si se pusiera en funcionamiento en este barrio sería como «una isla» de regulación, que no es muy recomendable.

Otra pega o matización es que, «en general, la regulación del aparcamiento en superficie difícilmente es la solución a la demanda de aparcamiento residencial, pues ni siquiera garantiza atender esta demanda» porque hay zonas de la ciudad en las que hay más vehículos con viñeta de residentes que plazas en superficie. Además, añadió Yarza, aliviar el problema en Bidebieta «trasladaría esa problemática al entorno no regulado y generaría que éste pidiera que también se regule el aparcamiento, entrando en una dinámica que no tiene fin».

Al Ayuntamiento no le gusta que el barrio se convierta en «una isla de OTA» sin otras zonas reguladas alrededor

Los populares creen que el ejemplo de Loiola debería servir de acicate para optar por esta solución en Bidebieta

Otro factor que juega en contra de esta propuesta es que «la ausencia de demanda foránea va en contra de la viabilidad económica del servicio». Es decir, que la OTA necesita que haya demanda por parte de conductores que no viven en la zona. Si esta no se produce, no se puede sostener económicamente el servicio.

Parking subterráneo

Estacionar en la calle, según apuntó la concejala de Movilidad, no puede ser la única carta para solucionar el aparcamiento de los residentes. Recordó que en 2007 el Ayuntamiento planteó construir un parking subterráneo para residentes en Gaiztarro, «un modelo que técnicamente nos parece más apropiado», pero se tuvo que descartar el proyecto al no haber suficiente demanda.

A la pregunta concreta de si el gobierno municipal tiene intención de llevar la OTA a Bidebieta, Yarza respondió que «la regulación de la OTA está en constante análisis. En el caso de Bidebieta, al haberse regulado recientemente el aparcamiento de Pasaia se puede dar un impacto negativo que se va a analizar para tomar las decisiones oportunas».