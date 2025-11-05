Comienza este miércoles el montaje de la noria en Alderdi Eder que se abrirá el día 14

El montaje de la noria de Alderdi Eder, uno de los grandes reclamos navideños de la ciudad, comienza este miércoles a las 7.00 de ... la mañana. Los operarios de la empresa encargada de instalar esta atracción, que sumó el pasado año 88.150 usuarios, se alargará hasta el jueves de la semana que viene, con el objetivo de que la noria esté preparada para comenzar a girar el viernes 14. Todos aquellos que lo deseen podrán montar en ella y contemplar la ciudad desde un prisma diferente hasta el 31 de enero, último día en el que funcionará.

La noria que se va a comenzar a montar hoy es el mismo modelo que se puso el año pasado. Tiene 32 metros de altura y 24 cabinas, con capacidad para seis personas en cada una. Su colocación va a suponer una serie de modificaciones y cortes en el tráfico y el bidegorri del entorno de la calle Andia. Así, hoy desde las 7.00 horas estará acotada la calle Andía en el tramo que llega desde la calle Hernani. El acceso al parking de La Concha para los residentes estará permitido en ese giro. Lo que sí se va a cortar es el bidegorri desde la plaza Cervantes hasta la zona de montaje de la calle Andía. Todo ello para asegurar el acceso del semirremolque autoportante, la cabeza tractora y el camión pluma que traen el material y la estructura de la noria. Una vez se realice este trabajo, a las 18.00 horas se abrirá la calle Andía al tráfico, pero no el bidegorri que se mantendrá cerrado.

Los datos Montaje. Arranca este miércoles y acabará el jueves 13. Provocará cortes de tráfico y del bidegorri en el entorno de la calle Andia.

Funcionamiento. Del viernes 14 de noviembre hasta el 31 de enero.

Horario. De 10.30 a 22.20 horas.

Precio. 6 euros, a excepción de los lunes que costará 3.

Mañana, pasado mañana y el sábado, la calle Andia se volverá a cerrar al tráfico como hoy hasta las 18.00 horas para permitir el acceso de camiones y remolques para descargar el material en la zona acotada.

Por último, el domingo 9 se volverá a cortar la calle Andía en ese mismo tramo entre las 15.00 y las 18.00 horas. En este caso, para realizar las maniobras de los camiones para descargar las casetas. Entre los días 10 y 13 se procederá a la decoración de la noria y su puesta a punto sin cortes de carretera ni de bidegorri.

Su éxito es «indiscutible»

La noria se abrirá el día 14 y durante los dos meses y medio que estará ubicada en Alderdi Eder su horario será de 10.30 a 22.30 horas. El precio será de 6 euros, a excepción de los lunes que costará 3 euros.

Durante el año pasado la noria registró 88.150 usuarios, 150 más que en el temporada precedente. «El temporal que azotó la ciudad durante el pasado puente de la Inmaculada no nos permitió mejorar aún más esas cifras», señala Ane Oyarbide, concejala de Fomento. El mal tiempo que sufrimos el pasado 7 de diciembre solo permitió que se montaron en la noria 4 personas. El día siguiente se tuvo que cerrar la atracción por las inclemencias meteorológicas.

No obstante, la portavoz socialista en el consistorio recuerda que «el balance de esta atracción es en términos generales muy bueno. Su éxito es indiscutible tanto entre donostiarras como entre visitantes». Durante la temporada 2024-25, el día de mayor venta de tickets se produjo el 30 de diciembre con 3.378 billetes vendidos.

Fomento San Sebastián ya tiene también organizada su retirada. La noria se desmontará entre el 3 y el 7 de febrero del año que viene y se volverán a colocar los tamarices y elementos urbanos retirados para su instalación. Se utilizarán los mismos vehículos que en el montaje.