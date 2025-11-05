Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Montaje de la noria en Alderdi Eder en noviembre del año pasado. Usoz
San Sebastián

Comienza este miércoles el montaje de la noria en Alderdi Eder que se abrirá el día 14

El año pasado se vendieron 88.150 billetes para subir a esta atracción navideña que tiene 32 metros de altura y 24 cabinas con capacidad para 6 personas cada una

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:48

Comenta

El montaje de la noria de Alderdi Eder, uno de los grandes reclamos navideños de la ciudad, comienza este miércoles a las 7.00 de ... la mañana. Los operarios de la empresa encargada de instalar esta atracción, que sumó el pasado año 88.150 usuarios, se alargará hasta el jueves de la semana que viene, con el objetivo de que la noria esté preparada para comenzar a girar el viernes 14. Todos aquellos que lo deseen podrán montar en ella y contemplar la ciudad desde un prisma diferente hasta el 31 de enero, último día en el que funcionará.

