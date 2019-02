Monólogo sobre cómo superar la infidelidad

Dentro del XVIII Festival de Teatro de Bolsillo, Elisa Lledó representa el monólogo 'Si te he visto no me acuerno' en el restaurante Mamistegi (Pº Oriamendi 14), a las 20 horas. La actriz ilicitana, que trabajó en 'Vaya Semanita', presenta un show fresco y directo, con un toque cómico. La entrada es libre hasta completar el aforo.