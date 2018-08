«A mí no me molesta nada, pero a los primeros pisos...» Miércoles, 22 agosto 2018, 06:35

La cancha deportiva de la plaza Blas de Otero tiene un cartel, colocado tras una de las porterías, con las normas fundamentales para su uso. Las principales son que está destinada a un «uso preferente» de chavales de entre 8 y 16 años y con un horario «de 9 a 22 horas». Algunos vecinos de los pisos altos dicen no sentirse perturbados por la actividad de la pista, «aunque me imagino que no será lo mismo si vives en un primero o un segundo». Una de las molestias denunciadas son las reuniones de personas adultas alrededor de la cancha a altas horas de la noche los fines de semana.