Urgente Cortada la N-I en Villabona, sentido Lasarte, tras hacer un camión la tijera
Isabel, recién llega de Madrid, posa en los jardines de la calle Camino, tan cerca del río. GORKA ESTRADA

Isabel Maestre Lasarte

«¿Modelo de empresaria? La sardinera de 'Desde Santurce a Bilbao»

Buen vino blanco, vajillas Villeroy Boch y adornos en blanco y azul

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:02

Llega de Madrid. Para charlar con DV. Llega en compañía de Pablo Cárdenas, su esposo, que es quien en la mesa de Navidad de ... la familia trincha el pavo. Y en las comidas de domingo filetea el solomillo Wellington ayudado por uno de sus nietos, Roque. En Madrid han quedado sus hijas Marta e Isabel (hay otra más, Carmen) quienes, jubilada ya la gran matriarca, dirigen, con la ayuda del chef Dani Redondo y del gran maître Andrés Tineo (más otras 60 personas entre camareros, chóferes, ayudantes) una de las empresas más señeras (y galardonadas) de la restauración a domicilio, Isabel Maestre Catering, con sede en la calle Matilde Landa de Madrid, córneres y bistrós en El Corte Inglés de Serrano y Goya y finca para bodas en Aravaca, de nombre La Gaivota. Isabel nació en San Martín 26, así que no es de extrañar que cuando vuelve a casa quede con su familia en el Iturrioz. O en el Narru. Nosotros tomamos el café, Panchito, en Iturralde.

