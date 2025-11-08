«Misterio: pasa el tiempo y la película que ves ahora no es la que viste antes»

Valenciano. Su hermano Carlos, valencianista, doctorado en fútbol, dirige desde hace décadas la comunicación del área de Cine de Donostia Kultura. Paco, autor de una ... saga que cambió el sentido de las agujas del reloj del cine de terror hispano, 'REC', ha presentado el 99,9% de sus películas en Donostia, ciudad que visita desde tiempos inmemoriales y en la que, durante la larga (dos temporadas) filmación de 'Mugaritz: sin pan ni postre' estuvo casi a punto de (metafóricamente) empadronarse. Acaba de volver a Madrid tras estrenar 'V/H/S Halloween' en el Principal.

– ¿Remolachas asadas?

– Las del restaurante Muka, en la esquina de los cubos de Moneo con el malecón. Me fascina cómo juegan ahí con el fuego. También su equilibrio entre calidad y precio. Remolachas, sí. Y su pescado, sus pescados a la brasa.

«Cuando el Zinemaldia seleccionó 'La abuela' para la Sección Oficial me sentí como cuando eras pequeño y te decían que podías dejar ya el lápiz y escribir con bolígrafo»

– El Belú es ese bareto que se encuentra entre Avenida de Navarra y San Francisco, ¿verdad? Fue hindú y ahora es un hondureño qe ofrece delicias como pollo chuco, anafres y baleadas.

– Era sábado. Once de la mañana del Día de Todos los Santos. Teníamos una charla con los amigos del terror en la casa de cultura Okendo. Un buen café era vital. Fuimos al Belú. Bueno, un Panchito con leche de avena.

– Conoces esta ciudad hace unos 30 años. ¿Cómo interpretas y asumes su evolución?

– La belleza de San Sebastián es tal que siempre resultará muy difícil de destruir. Donostia es majestuosa. Cierto,en la Parte Vieja, como en los cascos históricos de tantas otras ciudades, están pasado cosas, transformaciones no deseadas pero yo nunca demonizaré a los turistas, a los viajeros. No lo niego, su afluencia puede provocarnos fastidio pero se trata igualmente de un auténtico halago. Vienen porque se sienten atraidos por esa majestuosidad. En el fondo, a ningún lugar del mundo le gusta ser desconocido, estar olvidado, arrinconado, vacío. Donostia, por el contrario, se ha convertido en el objeto de deseo de miles. Y lo es, repito, por esa majestuosidad.

– Cuéntanos eso de la sensación del niño al que le dicen que ya puede escribir con bolígraafo.

– Fue en 2021. Yo había presentado muchas de mis películas en la Semana de Terror y participado en ella a tope. De pronto,un buen día el Zinemaldia selecciona mi filme 'La abuela', una obra absolutamente de género...

–... Horror oscuro, barroco. Buen guion de Carlos Vermut. Vejez, vampirismo...

– Y la programa para competir por la Concha. Junto a películas de Torrentino, Terence Davies o Hadzihalilovic. Fue para mí el gran abrazo. De repente era mayor. Podía escribir con bolígrafo.

– Durante el Zinemaldia Gemma, tu esposa, y tú soléis alquilar un apartamento en Gros y veis cine, claro. ¿Qué películas recuerdas especialmente?

– En 2015 se ofreció un ciclo sobre el nuevo cine independiente japonés, el filmado entre el año 2000 y el mismo 2015. Allí descubrí 'A Snake of June' de Shinya Tsukamoto.

– Uno de los directores más interesantes y radicales del Japón de este siglo XXI.

– Autor de 'Tetsuo'. Fue un impacto total. Como lo fue un año antes la visión de 'Magical Girl', que logró la Concha de Oro.

– La frase del titular es una de las reflexiones que hiciste en tu charla en Okendo el 1 de noviembre pero no se refiere, e-xac-ta-men-te a que las películas cambien con el tiempo porque nosotros también lo hagamos. Porque maduremos (o no), envejezcamos, o se altere nuestra forma de pensar o mirar...

– No. El sábado estábamos en comunidad. Hablábamos el mismo lenguaje, el de las hermandades del Horror así que todos entendimos lo que yo quería decir. Estoy más que seguro de que las películas son entidades vivas que mutan a lo largo del tiempo. Yo sé, sé a ciencia cierta, que he visto dos 'Repulsión', el filme de Polanski, completamente distintas. Muchas veces comentas títulos con los amigos y te cuentan escenas que tú, por muy bien que conozcas la película, crees no haber visto jamás. Eso certifica que una película no es siempre igual. Enlatada o, en el disco duro de un super ordenador se va alterando, 'refilmándose'. Ella sola.

– ¿Qué película te gustaría que hubiese cambiado cuando la volvieses a ver?

– 'El exorcista', por ejemplo. Seguro que alguna vez la veremos y el Demonio y la niña, Regan, saldrán victoriosos.

– Te gustaría también que 'Blade Runner' se alterase de tal manera que cuando la recuperases una vez más te apasionase. Porque es una 'zona oscura' para ti.

– Sé que el mundo la venera, que es un clásico que recibe la adoración de todos. La he visto muchas veces pero no la soporto. Espero su mutación definitiva. Por el contrario, me encanta todo de un filme que al resto de la población cinéfila le parece horrendo.

– ¿Cuál?

– 'Silver Lake'. ¿Sabes? Ya no espero que las películas sean totalmente maravillosas. Busco en la oscuridad de la sala esos momentos de brillantez que hay hasta en las oficialmente malas.