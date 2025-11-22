El misterio arquitectónico frente a la bahía de La Concha, ¿guillotina, campana o el primer acuario de San Sebastián? El historiador Javier Sada desvela el uso que tenía el arco de piedra que puede verse en varias imágenes de la capital donostiarra de finales del siglo XIX

Jesús Falcón San Sebastián Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:21 Comenta Compartir

Un grupo de donostiarras está inmerso en la tarea de desentrañar el enigma de un arco que aparece en varias fotografías de finales del siglo XIX, situado junto a los jardines de Alderdi Eder y cercano al antiguo casino que hoy alberga el ayuntamiento de San Sebastián. La estructura, localizada cerca del Club Náutico, ha suscitado diversas teorías, desde soporte de una campana a espacio creado para una guillotina.

Entre las hipótesis planteadas en el foro dedicado a la ciudad en Facebook, algunos sugieren que el arco pudo haber sido un soporte para una campana de aviso utilizada para alertar a la población «cuando los franceses estaban en el castillo e iban a ser atacados». Félix Jauregi ofrece detalles de cómo funcionaba una estructura similar en Urgull que se utilizó durante la Segunda Guerra Carlista. En ese conflicto, «cuando los Carlistas instalaron en el monte Arratzain y en lo que era Benta Zikina baterías de cañones ingleses que sus proyectiles alcanzaban la ciudad. Los guardas en Urgull observaban sus posiciones, y cuando veían un fogonazo de un disparo de cañón de la parte de Arratzain , tocaban las campanas para que la gente fuera a refugiarse. Disponían aproximadamente de 17 segundos desde el fogonazo, hasta la llegada del proyectil».

Otra teoría, más oscura, señala que el punto donde se ubicaba la estructura albergaba una guillotina, también colocada por soldados franceses. Pero se debate sobre una tercera posibilidad indica que el arco «daba acceso a unas escalera que iban a una piscifactoría que ocupaba el espacio que hoy ocupa el Náutico de San Sebastián». Y esta es la que más se acerca a la realidad.

Para arrojar luz sobre esta incógnita, consultamos con el historiador por excelencia de la ciudad, Javier Sada, quien fue responsable de actividades culturales del Ayuntamiento entre 1966 y 1996 y es autor de más de 4.000 artículos y 70 libros sobre temas de la ciudad. Según detalla, el misterioso arco era la entrada al primer acuario que tuvo San Sebastián. Este se encontraba anexo al muro de la playa de La Concha, en el lugar donde más tarde se construyó el actual Club Náutico.

La entrada al primer acuario de San Sebastián

El historiador remite a un artículo suyo publicado en El Diario Vasco en 2015, en el que se detallan las características de esta instalación bajo el título 'El primer Aquarium'. Según su escrito, la idea de construir un «laboratorio de piscicultura en San Sebastián a la altura de los más avanzados del momento», llevaba meses gestándose hasta que el proyecto se materializó el 6 de septiembre de 1891, después de obtener dos reales concesiones de los ministerios de Fomento y Marina.

El edificio fue construido ganando terreno al mar en el desvia-olas del muelle, colindante con el muro del Gran Casino y junto a los jardines de Alderdi Eder, según detalla Sada. «En el salón central del pabellón se reunieron aparatos de última generación, incluyendo microscopios, balanzas de precisión, estufas y barómetros, algunos de ellos similares a los que se exponían en París».

«La instalación contaba con incubadoras de huevos de peces en la terraza. Entre ellas se encontraban una incubadora Californiana (reformada por el barón de Brandemburgo), otra del sistema del doctor Bellesme (una copia exacta de las existentes en el laboratorio del Trocadero de París), y una tercera inventada por el Conde de Peracamps. Junto a las incubadoras había acuarios dispuestos para la observación».

Acuario, piscifactoría y restaurante

Continua el historiador explicando cómo era aquel predecesor de nuestro actual Aquarium de San Sebastián: «El estanque interior, que medía diez metros de largo por seis de ancho, estaba lleno de peces y podía dividirse en cuatro compartimentos mediante tablones. Este estanque recibía agua del mar directamente a través de esclusas en las pleamares, renovándose el contenido cada doce horas. Estos espacios podían ser usados para la cría de truchas y salmones, a los que llegaba el agua por la parte superior, pudiendo ser salada o potable según la especie. Bajo ellos, existían balsas destinadas a la conservación de ostras. Cuando los peces alcanzaban la edad adulta, eran trasladados a otros estanques ubicados al otro lado del salón».

Ampliar El Aquarium se construyó en la zona del actual Club Náutico. Kutxateka

El edificio albergaba también un gran acuario «con veinte células y veinte pilas (o depósitos) idénticas a las células, donde se exhibía una gran variedad de peces». Según explica el historiador donostiarra, el primer día, «más de 400 personas visitaron el local, mostrando gran interés por una trucha criada allí y un pulpo que había sobrevivido a un compañero que murió de un atracón de langosta pocos días antes de la inauguración».

Además de las instalaciones de piscicultura, se instaló un restaurante adosado a las dos terrazas: «Este local estaba construido de tal manera que los comensales podían tomar directamente del agua las langostas u otros pescados que quisieran llevar a la mesa». Todo un lujo para la época que sería sustituido unos años después, en 1928, por el actual edificio que alberga el Real Club Náutico de San Sebastián.

Temas

Historia de Gipuzkoa